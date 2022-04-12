ГК «Расцветай» и Сбер запустила ипотеку с субсидированной ставкой от 0,1%**. Это предложение помогает сделать покупку квартиры максимально комфортной.

Минимальная ставка по программам «Семейная ипотека» и «Ипотека с господдержкой» составит от 0,1%. Максимальная сумма кредита – 6 млн рублей, первоначальный взнос – не менее 15% от стоимости квартиры, срок – до 30 лет.

Объекты ГК «Расцветай» расположены по линии метро, рядом школы, детские сады, торговые центры, медицинские и спортивные учреждения. Развитая социальная инфраструктура – возможность организовать жизнь семьи в одной локации, не тратить время на дорогу и пробки. Немаловажный фактор, что квартиры в жилых комплексах ГК «Расцветай» сдаются готовыми к ремонту. Окна, входные двери, радиаторы, внутренние инженерные коммуникации – все высокого качества, при переезде их не придется менять, а соответственно и нести дополнительные расходы. Во всех проектах ГК «Расцветай» благоустроенная придомовая территория с детскими площадками, местами для занятий спортом, также в жилых комплексах предусмотрен подземный паркинг.

Подробности у менеджеров отделов продаж ГК «Расцветай»:

Тел. +7 (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

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** При условии комплексного страхования

*По данным Единого Ресурса Застройщиков и мэрии Новосибирска ГК «Расцветай» по итогам 2021 года стало лидером по вводу жилья в эксплуатацию, было введено 14 домов, это — 129 444 кв.м, 2738 квартир.

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