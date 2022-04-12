Стало известно, какие автомобильные марки усилили свои позиции в Сибири, а какие их утратили

По итогам 1 квартала 2022 года количество регистраций новых легковых автомобилей в Сибирском федеральном округе сократилось на 29%. Такие данные приводит агентство «Автостат Инфо». Свои позиции закономерно усилили китайские марки, а больше всего по продажам пострадали премиум-бренды.

За 1 квартал 2022 года в ТОП-5 брендов, как и прежде, попали LADA, KIA, Hyundai, Toyota, Renault. Эти же марки стали лидерами по марту. А вот во второй «пятерке» по итогам первых трех месяцев оказались CHERY, Nissan, Haval, Skoda, Volkswagen. Самыми популярными моделями в целом по рынку, по данным «Автостат Инфо», стали LADA Vesta, KIA Rio и Hyundai Creta.

Лидерами по приросту, по данным «Автостат Инфо», стали китайские бренды CHERY (+48,3%), Haval (63,8%), Geely (+34,3%), а также Chevrolet (+77,6%). В случае с Chevrolet вероятно речь идет о моделях казахстанской и узбекской сборки. В аутсайдерах по темпам прироста оказались в основном премиум-бренды. Речь идет о Lexus (-70,7%), BMW (-62,2%), Land Rover (-61%). Среди массовых брендов отличился Volkswagen (-59,7%).

В целом по премиум-сегменту первое место, по информации «Автостат Инфо», заняла марка Mercedes-Benz (-39,2%), которой на этот раз удалось обогнать BMW (-62,2%) и Lexus (-70,7%). Замыкают ТОП-5 Audi (-33%) и Land Rover (-61%).

Непосредственно Новосибирскую область отличают особенно высокие результаты китайской марки CHERY (+50%) – она попала в ТОП-5 брендов по рынку, уступая только LADA, KIA, Hyundai и Renault. Напомним, что на сегодня у CHERY в Новосибирске четыре официальных дилера, что пока является рекордом для городов Сибири. Последний дилер — московский «Экспокар» – открыл свои двери как раз в 1 квартале 2022 года. Сильные позиции у марки также в Красноярском крае, где она расположилась на 6-ой строчке – совсем недавно в этом городе был запущен еще один дилер — «Медведь Холдинг», а также был открыт второй в России склад запчастей. Но наиболее высокие результаты CHERY среди регионов СФО продемонстрировал в Иркутской области – 4 место (+25%), где марку официально представляет автоцентр «Кузьмиха».

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