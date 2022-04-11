У СГК и СУЭК сменилось руководство

Председатель совета директоров Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Самир Брихо объявил об изменениях в составе руководства группы. Одним из решений стало возвращение Степана Солженицына на должность генерального директора Сибирской генерирующей компании (СГК).

Как сообщает пресс-служба СУЭК, это решение связано с ускорением выполнения плана по выделению логистического оператора (Национальная транспортная компания – НТК) и энергетического подразделения (СГК).

Степан Солженицын одновременно займет должность первого заместителя генерального директора СУЭК, которым с сегодняшнего дня станет Максим Басов, ранее возглавлявший группу «Русагро». «Совмещение должностей в СУЭК и СГК поможет стабильному обеспечению системы поставок угля на предприятия энергетики и ЖКХ, развитию новых логистических маршрутов», – говорится в сообщении компании.

Павел Барило, ранее сменивший на посту руководителя СГК Германа Мустафина, был назначен исполнительным директором СГК. В этой должности он будет отвечать за операционную деятельность и внутренние программы повышения эффективности компании.

Ранее Степан Солженицын уже совмещал в 2020-21 годах руководство СГК и СУЭК.