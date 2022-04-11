Лесоматериалы на 9 млн рублей незаконно вывезли в Узбекистан из региона Сибири

Василий Попов
 
Лесоматериал на 9 млн рублей незаконно вывез фиктивный сибирский предприниматель в Узбекиста
Фото Михаила Перикова

В Томской области правоохранители возбудили уголовное дело о незаконном вывозе лесоматериалов за границу. Установлено, что контрабанда древесины осуществлялась от имени фиктивно зарегистрированного предпринимателя.

Уголовное дело по факту незаконного вывоза лесоматериалов возбуждено по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере), сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Нарушение было выявлено ведомством в ходе проверки исполнения требований таможенного законодательства сфере оборота лесоматериалов.

«В период с апреля по август 2021 года от имени фиктивно зарегистрированного индивидуального предпринимателя через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в Республику Узбекистан незаконно перемещены лесоматериалы хвойных пород на общую сумму более 9 млн рублей», — указано в сообщении ведомства.

Отметим, в начале апреля в Красноярском крае следственный орган возбудил уголовное дело по факту контрабанды лесоматериалов на сумму свыше 260 млн рублей. Дело заведено против коммерческой организации, которая осуществляет экспорт товаров в страны дальнего и ближнего зарубежья.

В обоих случаях таможне были предоставлены недостоверные сведения о производителе товара и основаниях совершения внешнеэкономических операций.

Ранее в Красноярском крае суд приговорил к 3,5 годам колонии предпринимателя за  вывоз контрабандой лесоматериалов на сумму более 6,8 млн рублей. По данным правоохранителей, бизнесмен также уклонился от уплаты таможенных платежей на сумму более 4,8 млн рублей.

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