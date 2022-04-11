Потепление до +18 градусов ожидается в Новосибирской области

В ближайшие дни в Новосибирской области ожидается теплая погода. Дневная температура воздуха составит от +7 до +18 градусов.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в ночь с 11 на 12 апреля в Новосибирской области температура воздуха составит -1…-6 градусов, местами ожидается похолодание до -12 градусов. Днем воздух прогреется до +7…+12 градусов, местами до 17 градусов выше нуля. В регионе ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 метров в секунду.

Ночью 13 апреля столбик термометра будет держаться на отметке -4…+1 градус, местами похолодание до -9 градусов, днем температура воздуха составит +11…+16 градусов. Направление ветра останется прежним, юго-восточным, днем 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 м/с. Осадков не ожидается.

В ночь с 13 на 14 апреля ночная температура воздуха составит -2…+3, местами до -8 градусов, днем синоптики сообщают о потеплении до +13…+18 градусов, без осадков. Ветер юго-восточный, его скорость днем составит 3-8 м/с, местами порывы до 13 метров в секунду.

По данным сервиса Gismeteo, 12 апреля в Новосибирске дневная температура воздуха составит +6 градусов, 13 апреля — 9 градусов выше нуля. В четверг, 14 апреля, столбик термометра поднимется до +12 градусов.

Теплая погода ожидается в последние три дня недели. Так, в пятницу, 15 апреля, воздух прогреется до +16 градусов, 16 апреля температура воздуха составит +17 градусов. В воскресенье, 17 апреля, дневная температура воздуха составит 18 градусов выше нуля. Осадки в течение недели не прогнозируются, ожидается ясная погода, в некоторые дни — переменная облачность. В воскресенье прогнозируется пасмурная погода, небольшой дождь.

Напомним, на прошлой неделе синоптики предупреждали о мокром снеге с дождем в Новосибирской области. Порывы ветра днем достигали 16 метров в секунду.