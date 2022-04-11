Глава Красноярского края Александр Усс провёл очередные переговоры с руководством АО «Фармстандарт» и ООО «МедИнвестГрупп», учрежденных международной компанией, зарегистрированной в «калининградском оффшоре». Договоренности вышли за пределы сферы здравоохранения.

11 апреля пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края сообщила о продолжении курса партнёрства с компаниями «Фармстандарт» и «МедИнвестГрупп». В официальном релизе говорится о крупных инвестиционных проектах в здравоохранении и лесопереработке.

Год назад краевая власть проводила совещание с представителями тех же организаций. Тогда стороны подписали соглашение о сотрудничестве в медицинской и социальной сфере региона. На недавней встрече в Москве губернатор Красноярского края Александр Усс обсудил с председателем совета директоров «Фармстандарт» и «МедИнвестГрупп» Виктором Харитониным планы о взаимодействии в рамках государственно-частного партнерства. Компания собирается создать в Красноярском крае онкорадиологический и клинико-диагностический центры, а также запустить проект амбулаторно-поликлинического и реабилитационного центров при краевой больнице.

На переговорах в 2021 году о лесной промышленности речи не было, в этот раз Виктор Харитонин презентовал Александру Уссу проект по заготовке и комплексной переработке древесины. По замыслу потенциального инвестора, предприятие на 240 рабочих мест в селе Верхнепашино Енисейского района наладит выпуск пиломатериалов, клееного бруса, пеллета и фанерного кряжа. Это принесёт более 5,3 млрд рублей инвестиций, обещает релиз и констатирует, что «проект претендует на статус приоритетного».

Виктор Харитонин – выпускник механико-математического факультета Новосибирского государственного университета. Много лет состоит в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России, по итогам 2021 года занял 45-ое место. Председатель совета директоров и исполнительный директор ПАО «Фармстандарт», основатель ООО «Мединвестгрупп». Является инвестором строительства нового корпуса НГУ. Учредителем АО «Фармстандарт» (на 100 %) и ООО «МедИнвестГрупп» (на 85%) является международная компания ООО «Огмент инвестментс лимитед» (Совместная частная и иностранная собственность), зарегистрированная в специальном административном районе в Калининграде, где для резидентов предусмотрен специальный налоговый режим и отсутствие валютного контроля. Одно из дочерних предприятий ООО «Огмент инвестментс лимитед», согласно ресурсу «СПАРК», — красноярское ООО «АРГА ГРУПП», которое специализируется на лесозаготовках. Оно на 100 % принадлежит «Огмент инвестментс лимитед».

Месяц назад Александр Усс сообщил о подготовке пакета мер по поддержке лесной промышленности. На совещании с куратором Сибирского федерального округа, вице-премьером РФ по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Викторией Абрамченко глава Красноярского края предложил считать лесную отрасль пострадавшей от санкций и нуждающейся в государственной поддержке. Среди инициатив губернатора — разрешение на лесозаготовку для аграриев, налоговые послабления экспортно ориентированным предприятиям и компаниям, которые перерабатывают древесину. В пакете поддерживающих мер Усс предожил предусмотреть субсидии для транспортировки пеллет на азиатский рынок, отсрочку всех этапов реализации приоритетных инвестиционных проектов до одного года.

В прошлом члены семьи Александра Усса официально входили в число владельцев лесного бизнеса в Красноярском крае. Некоторые медиаисточники до сих пор считают, что сын губернатора может быть связан с этой отраслью.

«Фармстандарт» — крупнейший поставщик лекарственных препаратов в России, в том числе, по госконтрактам. Владеет 9 заводами про производству лекарств, 7 из которых находятся в России. Производитель вакцины от коронавируса «Спутник V» (по контрактам), препарата «Арбидол». ООО «Мединвестгрупп» — материнская компания новосибирских предприятий ООО «Мединвестгрупп Новосибирск», ООО «Медтехнолоджи ЦНМТ», ООО «Сибирский центр ядерной медицины».