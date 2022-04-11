Сегодня в Новосибирской области предлагается достаточно широкий арсенал мер поддержки предпринимателей. В ходе цикла онлайн и офлайн-встреч, которые в настоящее время проводит МФЦ «Мой Бизнес», представители банков обозначили те виды льготного кредитования, которые, по их оценке, наиболее востребованы новосибирцами.

На первой встрече, которая состоялась 7 апреля в центре «Мой Бизнес», представители МФЦ и ряда ключевых банков рассказали об антикризисных программах и их востребованности.

«На первое место я бы сегодня поставил программу льготного кредитования на пополнение оборотных средств, по которой ставка для малых предприятий не превышает 15%, а для средних – 13,5% годовых», – сообщил заместитель управляющего Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Никита Макаренко. Максимальная сумма кредита по такой программе составляет 300 млн рублей для малого бизнеса и 1 млрд для среднего. Срок – до трех лет, при этом на первые полтора года ставка фиксируется, а дальше рассчитывается по формуле «ключевая ставка плюс».

Из других популярных кредитных программ Сбер выделил программу поддержки экспорта от минэкономразвития и программу минсельхоза №1528 со ставкой до 5%.

«Я бы сказал, что вся наша работа уже адаптирована под господдержку. И мы видим, насколько высок на нее спрос», – добавил Никита Макаренко.

Он добавил, что к кредитным программам Сбер добавляет и собственные, экосистемные. Так, была отменена плата за такие сервисы, как «Юрист для бизнеса», «Бухгалтерия для ИП», «Работа.ру» и «Электронный документооборот». Кроме того, юрлица, ранее использовавшие Pay-сервисы, приостановившие работу, стали использовать оплату через QR-коды, которую Сбер также предлагает. Благодаря платформе InSales, упрощается работа с онлайн-продавцами на маркетплейсах и в социальных сетях.

В Сбере новые клиенты малого и микробизнеса помимо кредитов с господдержкой получат четыре месяца бесплатного обслуживания в рамках пакета услуг «Набирая обороты». Кроме того, бизнес-карты становятся бессрочными, а любые операции остаются доступными в полном объеме.

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