Банкиры рассказали, какие из льготных кредитов для новосибирского бизнеса сегодня наиболее востребованы

Федор Туров
 
Банкиры рассказали, какие из льготных кредитов для новосибирского бизнеса сегодня наиболее востребованы
Заместитель управляющего Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Никита Макаренко

Сегодня в Новосибирской области предлагается достаточно широкий арсенал мер поддержки предпринимателей. В ходе цикла онлайн и офлайн-встреч, которые в настоящее время проводит МФЦ «Мой Бизнес», представители банков обозначили те виды льготного кредитования, которые, по их оценке, наиболее востребованы новосибирцами.

На первой встрече, которая состоялась 7 апреля в центре «Мой Бизнес», представители МФЦ и ряда ключевых банков рассказали об антикризисных программах и их востребованности.

«На первое место я бы сегодня поставил программу льготного кредитования на пополнение оборотных средств, по которой ставка для малых предприятий не превышает 15%, а для средних – 13,5% годовых», – сообщил заместитель управляющего Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Никита Макаренко. Максимальная сумма кредита по такой программе составляет 300 млн рублей для малого бизнеса и 1 млрд для среднего. Срок – до трех лет, при этом на первые полтора года ставка фиксируется, а дальше рассчитывается по формуле «ключевая ставка плюс».

Из других популярных кредитных программ Сбер выделил программу поддержки экспорта от минэкономразвития и программу минсельхоза №1528 со ставкой до 5%.

«Я бы сказал, что вся наша работа уже адаптирована под господдержку. И мы видим, насколько высок на нее спрос», – добавил Никита Макаренко.

Он добавил, что к кредитным программам Сбер добавляет и собственные, экосистемные. Так, была отменена плата за такие сервисы, как «Юрист для бизнеса», «Бухгалтерия для ИП», «Работа.ру» и «Электронный документооборот». Кроме того, юрлица, ранее использовавшие Pay-сервисы, приостановившие работу, стали использовать оплату через QR-коды, которую Сбер также предлагает. Благодаря платформе InSales, упрощается работа с онлайн-продавцами на маркетплейсах и в социальных сетях.

В Сбере новые клиенты малого и микробизнеса помимо кредитов с господдержкой получат четыре месяца бесплатного обслуживания в рамках пакета услуг «Набирая обороты». Кроме того, бизнес-карты становятся бессрочными, а любые операции остаются доступными в полном объеме.

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