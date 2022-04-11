Депутат барабинского горсовета возглавил структуру АИР Новосибирской области

Центр компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров Агентства инвестиционного развития Новосибирской области возглавил депутат городского совета Барабинска Константин Терещенко, сообщили в пресс-службе АИР 11 апреля.

Ранее Центр компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров Агентства инвестиционного развития Новосибирской области возглавлял Вячеслав Молчанов, перешедший на работу в Центр развития ГЧП АИР 1 апреля.

Константин Терещенко также является основателем фермерского гейм-проекта «Ньюколхоз», автором регионального праздника «День пеляди», который проходит в Новосибирске уже пять лет, а также создателем «Союза производителей рыбы Новосибирской области».

Центр компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров АИР Новосибирской области консультирует по мерам господдержки, помогает в подготовке документов на гранты, а также сопровождает предпринимателей в части маркетинга и экономики. Кроме того, специалисты центра содействуют созданию новых сельхозкооперативов и занимаются продвижением сельского и агротуризма в регионе. Структура была создана в июне 2019 года постановлением правительства региона.

В горсовет Барабинска Константин Терещенко был избран в сентябре 2021 года.