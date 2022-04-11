Новосибирский производитель строительной сетки увеличит прибыль благодаря нацпроекту

Один из крупных новосибирских производителей сетки ООО ПК «Метаком» вошёл в национальный проект «Производительность труда». Компания планирует перенастроить производство, сократить потери и увеличить прибыль.

Как отмечают в компании, для оптимизации на предприятии выбран поток производства сварной строительной сетки. На линии есть резерв для увеличения объема выпуска: за 2021 год он составил 2228 тонн при мощности оборудования в 3000 тонн.

Компания планирует сократить потери рабочего времени в процессе производства, уменьшить коэффициент брака с 0,7 до 0,5, обучить сотрудников инструментам бережливого производства и в целом повысить квалификацию персонала.

«В прошлом году ушел компаньон, который отвечал за производство, и я сама стала работать с этим направлением. В рамках нацпроекта планируем поменять расположение оборудования в цехе, а также запустить дополнительные потоки производства. Это даст нам рост тоннажа, возможность расширения ассортимента – выпуск сетки бoльшего диаметра и в конечном счете рост прибыли», – рассказала генеральный директор ООО ПК «Метаком» Елена Климова.

Сопровождать реализацию проекта на предприятии будут эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда, который создан на базе Агентства инвестиционного развития Новосибирской области и оказывает предприятиям региона адресную поддержку в рамках национального проекта «Производительность труда». Кроме того, уже четверо сотрудников предприятия отобраны на роли внутренних инструкторов. Им предстоит обучение и аттестация, после чего внутренние инструкторы смогут обучать внедрению инструментов бережливого производства других сотрудников компании.

«Сейчас правительство разрабатывает комплекс мер для строительной отрасли. Это даст дополнительный толчок к развитию российского рынка стройматериалов. Специалисты Регионального центра компетенций в рамках нацпроекта помогут компании «Метаком» выстроить производственный процесс и нарастить прибыть на одном потоке, затем опыт будет тиражироваться на всё предприятие. В конечном счёте это скажется на конкурентоспособности и откроет новые перспективы», – отметила руководитель Регионального центра компетенций Камилла Волосская.