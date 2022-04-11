Кредиторы новосибирского «Тяжстанкогидропресса» проголосовали за мировое соглашение

Собрание кредиторов обанкротившегося новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс» проголосовало за заключение мирового соглашения, проект которого представило предприятие.

О решении собрания кредиторов следует из сообщения на сайте реестра «Федресурса».

Как отмечает издание, голосов против заключения мирового соглашения не было. По законодательству решение о мировом соглашении принимается большинством голосов. Оно считается принятым, если за него проголосовали все кредиторы по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника.

В числе кредиторов предприятия – УФСН России по Новосибирской области, «Газпром газораспределение Томск» и «Газпром Межрегионгаз Новосибирск». Всего в реестр требований включено более 60 млн руб. задолженности.

Новосибирский завод «Тяжстанкогидропресс» потребовал самобанкротства в июне 2021 года из-за задолженности на сумму более 1,12 млрд руб. В октябре 2021 года на предприятии началась процедура наблюдения по иску ООО «Инструментальные стали» о признании несостоятельности завода.

Тяжёлая финансовая ситуация на предприятии сложилась в результате банкротства основного акционера завода, компании «Стиллайн». «Тяжстанкогидропресс» выступил её поручителем по кредитам.