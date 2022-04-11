Обвиняемый во взяточничестве экс-прокурор Новосибирской области потребовал признать его нуждающимся в жилье

В Новосибирске суд начал рассматривать иск о выселении экс-прокурора региона Владимира Фалилеева и его супруги из служебной квартиры. В ходе судебного заседания бывший сотрудник правоохранительных органов потребовал признать его нуждающимся в жилом помещении.

В Новосибирске состоялось судебное заседание по иску о выселении из служебного жилья к бывшему прокурору Новосибирской области Владимиру Фалиееву и его жене Галине Фалиеевой, сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Новосибирска. Заявление было подано прокуратурой региона 9 ноября прошлого года.

Как сообщает пресс-служба суда, служебная квартира площадью 125 кв.м. в центральной части Новосибирска была передана Владимиру Фалилееву на время его службы в должности прокурора Новосибирской области в 2016 году, однако бывший сотрудник ведомства не освободил жилье после выхода на пенсию.

«Добровольно ответчик это сделать отказался, многократно уклонялся от подписания необходимых документов. Прокуратурой установлен факт его проживания с супругой в служебном жилье, 01.11.2021 был составлен акт о фактическом проживании граждан в служебной квартире», — указано в сообщении.

Отмечается, что в 2020 году экс-прокурор региона обратился с заявлением в Генпрокуратуру РФ о признании его нуждающемся в жилом помещении. Ему было отказано на основании того, что им уже было реализовано право на получение жилья в собственность. Так, несколько лет назад один из родственников Фалилеева приватизировал служебную квартиру ответчика в Улан-Удэ, предоставленную на время прохождения службы в прокуратуре Бурятии.

В ходе судебного заседания суд привлек к делу в качестве третьего лица Генпрокуратуру РФ, при этом сам Владимир Фалилеев заявил встречный иск о признании его нуждающимся в жилье — суд его не разрешил.

«Истцу предоставлено время для ознакомления с встречным иском, ответчику – для ознакомления с отзывом и дополнительными документами», — сообщает пресс-служба суда. Следующее заседание по делу состоится 27 апреля.

Напомним, Владимир Фалилеев был освобожден от должности прокурора Новосибирской области в ноябре 2018 года. Он возглавлял региональное ведомство с 2015 года.

В феврале текущего года бывший сотрудник ведомства был задержан по делу о получении взяток в особо крупном размере. В уголовном деле также фигурируют бывший заместитель прокурора региона Андрей Турбин по обвинению во взяточничестве и генеральный директор распредцентра плодоовощной продукции ООО «Мандарин» Сергей Белоус — его подозревают в даче взятки. Они находятся под стражей до 14 июля текущего года.

Источники «Континента Сибирь» сообщали, что расследование дела в отношении бывших сотрудников ведомства инициировано в рамках рассмотрения уголовного дела бизнесмена Олега Ярового, по которому проходит в том числе бывший прокурор Новосибирска Денис Ференец.