В Кузбассе назначен новый министр соцзащиты

Министром социальной защиты населения Кемеровской области назначена Елена Федюнина, ранее исполнявшая обязанности главы ведомства. Об этом сообщили в правительстве региона 11 апреля.

Как напомнили в пресс-службе правительства Кузбасса, ранее занимавшая должность главы министерства Елена Воронина перешла на должность заместителя председателя правительства региона по вопросам соцразвития 6 марта. Тогда же Елена Федюнина была назначена и.о. министра соцзащиты.

Елена Федюнина окончила Кемеровский государственный университет по специальности «финансы и кредит». С 1999 году работала в кемеровском отделении Федерального казначейства, с 2003 года – в региональном министерстве соцзащиты населения, где прошла путь от главного специалиста до начальника отдела. В 2014 году Федюнина была назначена на должность заместителя начальника департамента, заместителя министра, а в 2021 году – первого заместителя министра соцзащиты населения региона.

Напомним, на прошлой неделе в правительстве Кузбасса также произошли кадровые изменения – 4 апреля назначен новый министр здравоохранения региона, им стал бывший главврач Кузбасской областной детской клинической больницы Дмитрий Беглов.