Заместитель министра промышленности и торговли Новосибирской области Максим Останин прокомментировал возможное закрытие спортивного гипермаркета Decathlon, открывшегося в 2021 году.

«Сегодня прошла информация о том, что с 24 апреля приостанавливает свою работу единственный крупный гипермаркет спортивных товаров, который мы относительно недавно открывали. На сегодняшний момент ждем официального подтверждения, но неофициально коллеги из руководства данную информацию уже подтверждают», – сообщил Максим Останин на еженедельном оперативном совещании с губернатором региона.

О возможности и условиях возобновления работы гипермаркета заместитель министра не уточнил. По словам представителей сети, речь об окончательном закрытии магазина из Новосибирска не идет, но о сроках возобновления работы они пока ничего сказать не могут.

После 24 апреля в Новосибирске перестанет работать не только гипермаркет, но и интернет-магазин, а также все сервисные службы. При этом возврат товаров по-прежнему будет осуществляться, гарантия на проданные ранее товары также сохранится, продолжит работу и бонусная программа. Компания обещает в случае отзыва товара возвращать не только деньги, но и бонусные баллы.

Сеть магазинов Decathlon объявила о постепенной приостановке своих магазинов на территории России 29 марта. Дату закрытия гипермаркета в Новосибирске его клиенты стали получать в СМС-уведомлениях 9 и 10 апреля.

Магазин «Декатлон» открылся в Новосибирске в конце ноября 2021 года на улице Фабричной, возле строительного гипермаркета Leroy Merlin. Изначально открытие магазина планировалось на июнь, однако представители сети это событие перенесли, объяснив такое решение необходимостью соблюсти высокие стандарты компании.

Здание, где разместился новосибирский Decathlon, построено компанией «Спорт-Инвест», принадлежащей основателям универмага LUKSE Тимуру Саттарову и его жене Ольге Гребенюк, которые также являются основателями брендов Marmalato и Sugarelle, застройщика ЖК «Монблан» и фитнес-клуба «World Class Новосибирск». В свою очередь сеть Decathlon имеет общих владельцев с компаниями Leroy Merlin и Auchan. Эти сети ранее официально опровергали возможность своего ухода из России.