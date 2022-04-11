В Новосибирской области назначен исполняющий обязанности главы минкульта

Наталья Ярославцева покидает пост министра культуры Новосибирской области – она возвращается в сферу образования. Исполнять обязанности главы минкульта будет замглавы ведомства Юрий Зимняков.

О кадровых изменениях в региональном минкульте сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании в областном правительстве 11 апреля.

«На днях мы приняли с Натальей Васильевной (Ярославцевой) совместное решение, что её вахта на культурном фронте заканчивается, мы договаривались как раз на два года. Наталья Васильевна возвращается на своё прежнее место работы в сферу образования. Исполнять обязанности министра культуры будет Зимняков Юрий Васильевич», — сообщил губернатор на оперативном совещании в понедельник.

Наталья Ярославцева была назначена на должность министра культуры Новосибирской области в июле 2020 года. До этого с 2015 года она занимала должность директора Новосибирского института мониторинга и развития образования. Министерство культуры региона Ярославцева также возглавляла в 2010-2013 годах, а в 2008 году руководила областным департаментом культуры.

Также в 2018-2020 годах Наталья Ярославцева возглавляла Общественный совет при министерстве культуры Новосибирской области.

Юрий Зимняков до этого момента занимал должность заместителя министра культуры Новосибирской области. В сентябре 2019 года он уже назначался исполняющим обязанности министра культуры региона.