Девяностолетний поэт, эссеист, переводчик, путешественник ЮРИЙ КЛЮЧНИКОВ выдвинут на звание почетного жителя Новосибирска. Он автор более двух десятков книг стихов, прозы и публицистики, 2000 собственных стихотворений и более 2000 переводов с восьми языков. Исключенный в конце 70-х из партии за увлечение идеалистической философией Востока и Запада, за богоискательство, за попытки одухотворить марксизм, он оставил пост редактора издательства «Наука» СО РАН и долгие годы вкалывал грузчиком и такелажником. И все же от противостояния Системе не отказался, и тогда, и сейчас он формирует новую идеологию страны – через высокие истины и великие стихи.

— Юрий Михайлович, у вас не биография, а Путь. Такую историю жизни, наверное, не выбирают – заслуживают что ли…

– Есть такое библейское выражение: «Человек создан по образу и подобию Бога». То есть он – дитя Божье, которому одновременно вручена свобода выбора личного пути. Есть личная дорожная карта, встроенная в душу, которая называется со-Вестью, чтобы следить за значками и вехами пути. Есть со-Знание, растущее по мере продвижения согласно дорожной карте. Два данных слова: «совесть» и «сознание» – мы привыкли писать малыми буквами, слитно, не отделяя от приставки «со». В принципе, так и должно быть: жить всегда в соответствии с полученной Вестью и набираться ума-разума от Совершенного Знания. Оба слова даны как идеал, к которому следует стремиться всеми помыслами и делами.

– Внутри паствы история движется с разной скоростью. Вы вот вырвались даже из своего поколения, весьма пестрого и результативного…

– Ну, во-первых, я не отделяю себя от человека толпы, то есть от массового человека. Его, как и мой, жизненный путь складывается из необходимости правильно пройти личную тропу в 70–80 лет. Имею в виду Библию, ограничивающую среднюю жизнь человека этим возрастом (Псалтирь, псалом 89). Во-вторых, стараюсь достойным образом соединить свою личную тропу с дорогой народа, в котором родился и возраст которого уходит в неисчислимую глубину веков. Иначе говоря, стараюсь опереться на корни.

– Проверяете на прочность классическую традицию? А как же импровизации и эксперименты?

– Народный оркестр исполняет только классическую музыку, то есть проверенную временем. Всё остальное, говоря словами Верлена, – «литература». Сошлюсь ещё на один авторитет – Петра Ильича Чайковского: «Музыку создаёт народ, мы – композиторы – лишь аранжируем её». В этом смысле любой выдающийся солист жизни – лишь хороший народный оркестрант, а любой, даже самый талантливый, экспериментатор может оказаться ничем. До тех пор пока его музыка не станет классикой, то есть народной традицией. Заметьте, мой скепсис направлен только на сомнительные эксперименты. Экспериментатор, иногда становится классиком, человеком Сверхзадачи. Вот вам несколько примеров. Скажем, средневековый итальянский живописец Джотто был в своё время белой вороной среди коллег. В ту пору художники писали картины, как правило, на библейские сюжеты по строгим канонам, установленным церковью, и такие каноны считались Божественной классикой. Джотто отошёл от традиции, придавал лицам Иисуса Христа, Богоматери, пророков черты обыкновенных людей. Художник ввёл в свою живопись перспективу, использовал подробности пейзажа и т. д. Этот итальянский мастер сегодня считается одним из родоначальников европейской классической живописи. Русский художник Петров-Водкин в своих экспериментах вернул живопись к иконописи. Героям своих картин – рядовым людям он придавал черты Спасителя, Мадонны. Он тоже стал классиком.

Модильяни иконную традицию соединял с уже ставшей классической манерой художников-импрессионистов, которых когда-то принимали за малоудачных экспериментаторов.

– Мы плавно подбираемся к главному конфликту вашей жизни, но пока я ни разу не услышал в ваших речах упоминания духовных практик, Рериха и буддизма. Расскажите о вашем знакомстве с ламами!

– В издательстве «Наука», куда я был переведён из студии кинохроники, пришлось проработать пять интереснейших лет. В них произошёл мой основательный подступ к Востоку. Приходилось иметь дело с профессиональными востоковедами, учёными, бурятскими ламами. Мне выпала честь редактировать двухтомник известного востоковеда Гомбожапа Цыбикова, первого переводчика «Ламрим чен-по» на русский язык.

Что такое «Ламрим»? Это некий эквивалент Евангелия в буддизме – труд Цзонхавы, основателя желтошапочного направления, господствующего в этой самой мирной из мировых религий.

Здесь я встречался с людьми, которые не только занимались буддизмом как учёные, но и придерживались его как религии, то есть исповедовали тантрический буддизм. Удалось также побывать в Иволгинском дацане, в сорока километрах от Улан-Удэ, где были встречи со старыми ламами, прошедшими через сталинские репрессии. Это были великие мастера духовных практик, о них всего не расскажешь: не хватит времени. Скажу лишь, что двойное вхождение в ламаизм с научной и практической сторон сильно повлияло на складывающееся у меня тогда православное мироощущение. Я остро почувствовал, что одних церковных канонов светскому человеку недостаточно, необходимо капитальное вхождение в идеологию и практику других конфессий. Уже в ту пору я понимал, что экуменизм как поверхностное смешение религий – тупиковый путь. Но и замыкание лишь в свою конфессиональную скорлупу при нынешней вынужденной глобализации мне казалось тоже не сулит полноценной духовной жизни.

Христианство я тогда воспринимал как свод моральных заповедей, рекомендаций, изложенных в Библии, Евангелии, трудах Святых отцов. В буддизме я познакомился с трактатами по самовоспитанию, по духовной работе над собой, с книгами по тибетскому буддизму и дзен-буддизму. Что, в свою очередь, раскрыло в церковном православии такие глубины, какие не видел раньше. Кроме того, были встречи с ламами, вернувшимися из сталинских лагерей, сохранившими и преумножившими там духовные накопления – сиддхи.

– Одно дело — согласиться, разделить философские идеи, другое — предложить идеологическую помощь руководителям советского государства. Откуда такая смелость?

– Несмотря на то что я был довольно опытным человеком в плане идеологической работы (всё-таки два года учебы в ВПШ, посты главного редактора на новосибирском радио и в студии кинохроники помогли увидеть, что творится в умах нашей власти), мне показалось, что вразумить нашу власть возможно. Тем более что кризисные явления в стране становились всё более заметными. Шёл 1978 год. Начинался застой. Народ спивался, люди заражались вещизмом, молодёжь всё больше смотрела в сторону от России, слушала западную музыку и равнялась на зарубежную потребительскую модель жизни. Я видел, что в нашем многолетнем противостоянии Западу весы истории явно склонялись не в нашу сторону, чувствовал, что страна может развалиться, и её нужно попытаться спасти.

Я решил написать письмо в ЦК, где изложить все те положительные возможности, которые может дать стране учение святых отцов и Живой Этики. По сути, я хотел одухотворить марксизм и укрепить нашу идеологию западными и восточными идеями, философией идеализма. Как иногда называют нашу попытку, это было не диссидентство (я всегда был государственником), а инакомыслие справа, нацеленное не на расшатывание государства, а на его укрепление. Может быть, именно поэтому наше партийное дело, которое было достаточно громким (ведь оно доходило до ЦК и даже до Политбюро), не вызвало никакого интереса ни на Западе, ни среди наших правозащитников.

В течение трёх лет протащили через десятки бюро, партийных собраний, обсуждений, проработок, где требовали марксистско-ленинского «покаяния». Я же упирался, приходя на проработки с иконой во внутреннем кармане и со словами молитвы в душе, которые твердил мысленно. Это помогало.

– Так вас еще и в Партии восстановили! Это у меня никак в голове не укладывается!

– Партийное разбирательство продолжалось два с половиной года. Подчёркиваю – моего, потому что нас было шесть человек, подписавших памятную Записку властям, предлагавшую обратить внимание на идеи Рериха. Из шести «подписантов» трое были членами КПСС, двое частично покаялись, я стоял на своём. И подал апелляцию в Новосибирский горком КПСС.

– Девяностые вы встретили во всеоружии — талантливый, образованный пенсионер, переполненный энергией, физической силой (укрепленной тоннами хлеба) и идеями!

– Когда я после десятилетия мытарств наконец вышел на пенсию, то начался мой самый активный «рериховский» период, который длился лет двенадцать-тринадцать: поездки на Алтай, с лекциями и чтением стихов по городам страны; издательство «Алгим», издание книг Учения; сотрудничество с Лаврентьевым, поездки в Индию и т. д.

– В вашей жизни — как и в жизни всей России — огромную роль играют молитва и духовные практики, состояние безмолвия и умное делание. Расскажите об этом подробнее.

– Убеждён в том, что русская культура в своей сакральной основе связана с духовной молитвенной работой, безмолвно творимой в глубине человеческого сердца. Ещё Иван Ильин сказал, что высшее, чем обладает Россия, – это молитвенники-старцы и Пушкин, и тем самым показал внутреннее единство наших светской (художественной) и духовной (религиозной) культур. Молитвенный подвиг русских святых, старцев, занимающихся умным деланием, зажёг огонь, около которого грелись лучшие люди России, черпавшие силы и вдохновение именно из этого незримого источника. А за огнём исихазма стоит Лик Спасителя, в безмолвии совершающего молитву о преображении России. Я решился рассказать о своём личном опыте соприкосновения с этим Ликом через молитву и умное делание. Я не монах, а поэт, но почти сорок лет отдал Иисусовой молитве. Ей обязан всем, чего добился в жизни, она спасала меня на многих крутых жизненных виражах. И тоже ощущал на себе блаженные Касания.

Я хочу ещё раз обратить внимание на огромный потенциал, заложенный в Иисусовой молитве, которая помогала в кризисные моменты жизни даже такому «упёртому» человеку, как я. Не мне судить, насколько близко я подошёл к Богу, но то, что молитва помогла мне выдержать тяжёлые испытания жизни и не сломаться, – это факт. С годами меня всё больше тянет к опыту русского старчества, к Иисусовой молитве, к Православию.

– Частенько хочется понять, кем «планируется» эволюция?

– Гегелевскую терминологию мы напомнили, есть и другие обозначения: Провидение, Логос, Бог. В восточных текстах употребляется выражение «Космическая Иерархия», которая закладывает Космические магниты в основания различных стран. Магниты эти подвижны: после выполнения страной её эволюционной задачи они убираются и закладываются на новом месте. Одновременно страна, которой предназначено сыграть выдающуюся роль в истории (дать пассионарный толчок, по Льву Гумилёву), обеспечивается лучшим «духофондом» планеты.

Россия в XIX и XX веках собрала на своих просторах самых мощных духов планеты потому, что Космический магнит заложен в её основание не на несколько веков, а на тысячелетия вперёд. Вот откуда всеобщее инстинктивное тяготение россиян (не только русских) к мощной державной идее, исключая, конечно, генетический брак, которому или всё равно, или свойственны противоположные устремления. Отсюда же поразительная наша переимчивость, внешняя уступчивость при стальном сердечнике. Русская иллюзорная «женская податливость», нуждающаяся в оплодотворении «тевтонским мужским началом», как виделось некогда Бисмарку, обманула немцев в 1941-м. И не потому, что богоизбраны на владычество над миром, а потому что соединили народы в братском единстве. Это уже Достоевский и Леонтьев.

Но именно это и раздражает маркиза де Кюстина в путевых записках «Россия в 1839 году». Пусть бы уж сидели в своей Азии, рассуждает француз, а то что же получается: вполне европейская лепная позолота потолков и полчища клопов в гостиницах. Совсем забыл маркиз, что и более ужасные насекомые водились в париках его предков. Не во времена Юлия Цезаря, куда позднее… Не русским сказано, что лестница истории дрожит от скрипа лакированных сапог, спускающихся вниз, и от стука сабо, поднимающихся вверх. И вот ведь какая штука: «ленивые» русские «сабо» совсем не стремятся наверх в том смысле, какой имеет в виду французская пословица. Мы бы и «сидели в своей Азии», если бы не державное честолюбие Петра I и не замах на мировую революцию Ленина. У того и другого поначалу было гораздо больше противников, чем сторонников. Ещё и теперь слышны голоса, что основатель Петербурга и отец Советской России сбили её с истинного пути. Как будто кто-то знает этот истинный путь и Провидение лечит людские болезни только щадящими методами Провозвестий, а не мечом завоевателя и скальпелем революционера.