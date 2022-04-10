Межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации начало проверку по факту авиаинцидента, произошедшего с вертолетом Ми-8 в Томской области. Предположительной причиной аварии названа неполадка в двигателе.

Как сообщило МЧС России по Томской области, авария произошел в 60 километрах от села Каргасок. Вертолет, принадлежавший компании «Газпром Авиа» вылетел с площадки «Пашня» и взяло курс в сторону посадочной площадки «Вахта-40». На борту находились трое членов экипажа и 21 сотрудник «Газпрома».

В настоящее время Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России по данному факту проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По предварительной версии, причиной аварии стали неполадки в двигателе (установлено, что перед посадкой в нем упал уровень масла) либо неисправность хвостового винта.