В Новосибирске задержали директора котельной, который дважды раскрашивал крыльцо мэрии в цвета украинского флага

Федор Туров
 
Миниатюра для: В Новосибирске задержали директора котельной, который дважды раскрашивал крыльцо мэрии в цвета украинского флага
Фото Михаила Перикова

В субботу 41-летний директор частной котельной залил синей и желтой краской крыльцо новосибирской мэрии. После его задержания стало известно, что он уже делал ранее нечто подобное, раскрасив в те же цвета пандус возле мэрии, но тогда не был задержан.

ТГ-канал мэрии Новосибирска назвал имя «маляра» – Станислав Карзанов.

По сообщению очевидцев, краска на ступенях была разлита около 14 часов дня. Ближе к вечеру подозреваемый был задержан.

«Сторонник Бандеры и Шухевича залил синей и жёлтой краской крыльцо здания мэрии. Вандализм – естественный для подобных персонажей способ самовыражения», – прокомментировал событие мэр Анатолий Локоть.

За вандализм виновному грозит до трех лет лишения свободы, однако мэр предложил другой вариант: «Лучшим наказанием стали бы принудительные работы по устранению последствий своей выходки. Общественно полезное отскабливание краски проясняет сознание. Пусть принесет хоть какую-то пользу городу».

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