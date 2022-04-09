В Новосибирске прошла всемирная просветительская акция «Тотальный диктант». Горожане могли выбрать для написания диктанта одну из 66 городских локаций. Отдельная площадка была создана для представителей бизнес-сообщества города.

Сегодня, 9 апреля, в Новосибирске прошла всемирная акция проверки грамотности «Тотальный диктант». На 66 городских площадках текст диктанта прочитали актеры, музыканты, литераторы и педагоги.

В этом году автором текста диктанта стала столичная писательница Марина Степнова. Она написала рассказ «Девятисотый» специально для «Тотального диктанта».

«Культура, грамотность — это то, что объединяет людей в любые времена. То, что и делает нас людьми. Литература — неотъемлемая часть культуры. Хорошие книги делают нас лучше, делают нас свободнее. Формируют наши принципы. Хорошие книги остаются с нами всегда. Даже в самые тяжелые времена. Даже когда кажется, что больше рядом нет никого и ничего… Свет культуры всегда передавался из рук в руки, и от нас с вами зависит, чтобы этот свет не погас», — сказала в своей приветственной речи к участникам акции Марина Степнова.

Актёр Даниил Спиваковский, читавший диктант представителям бизнеса в кинотеатре «Победа», сравнил текст писательницы с произведениями Ивана Тургенева.

«Я даже подумал, что это какое-то классическое произведение, оказывается нет… Как мне кажется, текст не очень сложный, многие справятся. Но думаю, сам я бы пополнил список двоечников» — пошутил актёр.

Посмотреть свои оценки за диктант участники смогут уже в понедельник на сайте totaldict.ru, введя пароль, оставленный на бланке с текстом. Организаторы обещают, что сохранят конфиденциальность итогов диктанта.

Ранее «Континент Сибирь» писал о площадках и диктующих, которые примут участие в акции «Тотальный диктант» в Новосибирске в 2022 году.