В Новосибирске пройдет концерт в рамках патриотического марафона «Za Россию». Вузы города уже получили письма от министерства образования региона о необходимости соблюдения квот по привлечению студентов на мероприятие. В одном из учебных заведений «Континенту Сибирь» прокомментировали ситуацию.

Концерт музыкальных групп «СерьГа» и «Смысловые галлюцинации» пройдет в Новосибирске 14 апреля в рамках патриотического марафона «Za Россию». Местом проведения мероприятия будет пл. Пименова у ГПНТБ. Помимо Сибирского федерального округа, в марафон включены города Центрального, Северо-Западного, Приволжского и Уральского федеральных округов.

7 апреля руководители вузов Новосибирска, по данным источника «Континента Сибирь», получили письма от регионального министерства образования, в которых содержится просьба о привлечении студентов к участию.

«Миссия маршрута заключается в необходимости сохранить позитивное общественное сознание жителей РФ и обратить внимание на важность общей солидарности и взаимной поддержки… Прошу Вас оказать содействие в направлении студентов на концерт в соответствии с квотой для каждого вуза», — говорится в письме за подписью и.о. министра образования Новосибирской области Юрия Савостьянова.

Также в письме содержится просьба занести ФИО кураторов и участников мероприятия в особую Яндекс-форму, на которую даётся ссылка. В приложении к письму указывается квота на участие в концерте от каждого вуза.

В Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) «Континенту Сибирь» прокомментировали письмо министерства, согласно которому от вуза ожидают на концерте 80 человек.

«Мы никого не заставляем. Думаю, на мероприятии будет больше студентов, кто-то придёт на концерт, кто-то действительно пожелает выразить своим присутствием поддержку. Актив (вуза) спрашивал, санкционированное ли мероприятие? Можно ли участвовать? Административно не влияли абсолютно точно… Какой смысл заставлять студентов? С ними же такой механизм не работает, они не дети и не подчинённые, молодёжь можно только пригласить. Я уточняла этот момент, уверенно говорю, что мы никаких разнарядок не давали, потому что стараемся быть максимально нейтральными в политическом смысле. Из 13500 студентов точно найдутся желающие послушать «Смысловые галлюцинации» или группу «СерьГа»», — отметила «Континенту Сибирь» начальник управления информационной политики НГТУ НЭТИ Зоя Сергеева.

Ранее стало известно, что 27-28 апреля в Новосибирске состоится Первая Стратегическая конференция «ИмпортонеZависимость». Власти Новосибирской области анонсировали в качестве основной темы конференции обсуждение вопросов импортозамещения в сфере цифровых технологий. На мероприятие, которое пройдет в Новосибирском театре оперы и балета, приедут представители руководства федерального правительства, министр цифрового развития и замминистра обороны России.