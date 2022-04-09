В новосибирском вузе отрицают принуждение студентов к участию в патриотическом концерте

Марина Цурмаст
 
Студентов позвали на патриотический концерт
Группа "СерьГа", фото с официального сайта

В Новосибирске пройдет концерт в рамках патриотического марафона «Za Россию». Вузы города уже получили письма от министерства образования региона о необходимости соблюдения квот по привлечению студентов на мероприятие. В одном из учебных заведений «Континенту Сибирь» прокомментировали ситуацию. 

Концерт музыкальных групп «СерьГа» и «Смысловые галлюцинации» пройдет в Новосибирске 14 апреля в рамках патриотического марафона «Za Россию». Местом проведения мероприятия будет пл. Пименова у ГПНТБ. Помимо Сибирского федерального округа, в марафон включены города Центрального, Северо-Западного, Приволжского и Уральского федеральных округов.

7 апреля руководители вузов Новосибирска, по данным источника «Континента Сибирь», получили письма от регионального министерства образования, в которых содержится просьба о привлечении студентов к участию.

«Миссия маршрута заключается в необходимости сохранить позитивное общественное сознание жителей РФ и обратить внимание на важность общей солидарности и взаимной поддержки… Прошу Вас оказать содействие в направлении студентов на концерт в соответствии с квотой для каждого вуза», — говорится в письме за подписью и.о. министра образования Новосибирской области Юрия Савостьянова.

Также в письме содержится просьба занести ФИО кураторов и участников мероприятия в особую Яндекс-форму, на которую даётся ссылка. В приложении к письму указывается квота на участие в концерте от каждого вуза.

В новосибирском вузе отрицают принуждение студентов к участию в патриотическом концерте - Фотография

В новосибирском вузе отрицают принуждение студентов к участию в патриотическом концерте - ИзображениеВ Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) «Континенту Сибирь» прокомментировали письмо министерства, согласно которому от вуза ожидают на концерте 80 человек.

«Мы никого не заставляем. Думаю, на мероприятии будет больше студентов, кто-то придёт на концерт, кто-то действительно пожелает выразить своим присутствием поддержку. Актив (вуза) спрашивал, санкционированное ли мероприятие? Можно ли участвовать? Административно не влияли абсолютно точно… Какой смысл заставлять студентов? С ними же такой механизм не работает, они не дети и не подчинённые, молодёжь можно только пригласить. Я уточняла этот момент, уверенно говорю, что мы никаких разнарядок не давали, потому что стараемся быть максимально нейтральными в политическом смысле. Из 13500 студентов точно найдутся желающие послушать «Смысловые галлюцинации» или группу «СерьГа»», — отметила «Континенту Сибирь» начальник управления информационной политики НГТУ НЭТИ Зоя Сергеева.

Ранее стало известно, что 27-28 апреля в Новосибирске состоится Первая Стратегическая конференция «ИмпортонеZависимость». Власти Новосибирской области анонсировали в качестве основной темы конференции обсуждение вопросов импортозамещения в сфере цифровых технологий. На мероприятие, которое пройдет в Новосибирском театре оперы и балета, приедут представители руководства федерального правительства, министр цифрового развития и замминистра обороны России.

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