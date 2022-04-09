В центре Новосибирска открылся частный музей, посвященный творчеству художника Павла Якубовского. Учредителями нового музея стали известные предприниматели города.

В Новосибирске открылся музей одного из первых художников города Павла Якубовского. Музей расположился квартире коллекционера Григория Гапонова по ул. Каинской недалеко от здания областного правительства.

Музей создан на основе коллекций его учредителей. Помимо Григория Гапонова, ими стали предприниматель и искусствовед Максим Прокопьев, совладелец завода «Атолл» Михаил Новиков и гендиректор Аффинажного завода Дмитрий Латыпов. В начале 2000-х годов родственники художника решили продать его творческое наследие, большая часть которого сегодня и представлена в музее.

Павел Геронтьевич Якубовский — один из первых новосибирских художников, изобретатель, архитектор и театральный художник. Родился в 1891 году в Курской области, ребенком оказался в Новосибирске, где прожил всю жизнь. Участвовал в конкурсе проектов здания Новосибирского оперного театра. В 1939 году работал над двумя живописными медальонами плафона большого зала оперного театра. Работы Якубовского находятся в новосибирских Художественном и Краеведческом музеях, Кемеровском музее КМК, Санкт-Петербургском музее морского флота и других коллекциях.

В экспозицию в Новосибирске вошли 120 лучших живописных работ, 150 графических работ и личный архив художника. Здесь представлены работы, созданные с 1914 по 1917 годы в Манчжурии и Крепости Очаков. Также в рамках военного периода можно ознакомиться с экспозицией, посвященной благотворительности императорской семьи в дни Первой мировой войны. В нее входят редкие исторические документы, предметы декоративно-прикладного искусства.

Сегодня на сайте музея сообщается, что пока он открыт для специалистов, искусствоведов и музейных работников. Но уже в ближайшее время музей будет готов принять всех желающих.