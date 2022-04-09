Центробанк сообщил о прекращении моратория на продажу гражданам наличной иностранной валюты. Последний месяц банки могли менять валюту на рубли только в одну сторону, но теперь, начиная с 18 апреля, физические лица снова смогут покупать доллары и евро. Правда, с определенными ограничениями.

Банк России объявил о возобновлении с 18 апреля 2022 года возможности для банков продавать наличную валюту гражданам. Но продаже подлежит только та валюта, которая поступила в кассы банков после 9 апреля 2022 года.

Кроме того, с 11 апреля Банк России отменяет 12% комиссию на покупку валюты через брокеров. Отменяется также требование к банкам ограничивать разницу курса покупки-продажи валюты, за исключением юридических лиц-импортеров. Регулятор рекомендует банкам устанавливать для импортеров, приобретающих валюту для оплаты импортных контрактов, спред курсов не больше 2 рублей от биржевого.

Граждане, у которых были открыты валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года и которые еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов, с 11 апреля смогут получить наличными не только доллары, но и евро. Общий лимит снятия – 10 тысяч долларов США или их эквивалент в евро – сохраняется и действует до 9 сентября. Средства сверх лимита с валютных счетов граждане в течение действия временного порядка по-прежнему смогут получить в рублях.

Конвертация при необходимости проводится по курсу банка, но выдаваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной с использованием официального курса Банка России на день выдачи.

По мнению ряда экспертов, укрепление рубля в конце марта-начале апреля связана не столько с месячной приостановкой продажи валюты гражданам и обязательной сдачей валютной выручки, сколько с периодами налоговых платежей, которые традиционно характеризуются повышенными продажами экспортной выручки. В дальнейшем это приведет к росту курса американской валюты вне зависимости от того, будет разрешена его продажа гражданам, или нет. Такое мнение приводят специалисты Альфа-банка.

Напомним, постепенная «разморозка» финансового рынка началась в последней декаде марта. 21 марта после долгого перерыва возобновились торги на Московской Бирже, они начались с торговли облигациями федерального займа. Торговля акциями – сначала из 33 бумаг, входящих в индекс Мосбиржи – началась 24 марта. 25 марта были разрешены торги другими акциями, корпоративными облигациями, еврооблигациями, суверенными еврооблигациями Российской Федерации, региональными и муниципальными облигациями, а также иными срочными контрактами. Но только в режиме переговорных сделок. При этом короткие сделки по всем перечисленным выше бумагам были запрещены. А акции иностранных эмитентов, а также депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении таких акций, в случае делистинга указанных ценных бумаг на иностранной бирже, были исключены из списка до конца 2022 года.

8 апреля, напомним, Банк России снова начал снижать ключевую ставку с рекордных 20%.