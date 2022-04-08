Андрей Травников: История повторяется, она уже показала всему миру – насколько опасно заигрывать с нацизмом

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что об истории борьбы с нацизмом — и 80-летней давности, и той, которая пишется на наших глазах, — необходимо рассказывать.

Огромное количество разнообразных источников информации, фейки о нынешних событиях в Украине могут ввести в заблуждение как школьников, так и взрослых. И тут важно отвечать на вопросы, волнующие учеников, основываясь на достоверных фактах и документах, считают педагоги.

Насколько важно учителям сегодня обсуждать с учениками текущие события на Украине? О чем и как говорить с детьми? Эти и многие другие непростые, но важные вопросы обсудили во время открытого урока истории «Россия и Украина: один народ, две страны». В нем, в том числе, по видеоконференцсвязи, приняли участие губернатор Андрей Травников, заместитель председателя Заксобрания региона Андрей Панферов, преподаватели истории со всей Новосибирской области.

История повторяется, уверен Андрей Травников и нужно делать выводы:

«XX век показал всему миру — насколько опасно заигрывать с нацизмом, насколько это вредно, как быстро нацизм «прилипает» к народу и проникает глубоко вовнутрь него. Ни в коем случае нельзя потворствовать, нужно моментально, резко реагировать, когда один народ заявляет, что он выше, что другие народы можно отнести к людям второго сорта. Это уже происходило в XX веке: с нацизмом, фашизмом стали заигрывать в Германии, что привело к страшной трагедии, к распространению коричневой чумы практически на весь мир. И бороться с ней пришлось нашим дедам и прадедам, Советскому Союзу — русским, украинцам, многим другим национальностям», — сказал губернатор.

Глава региона уверен, что об истории борьбы с нацизмом — и 80-летней давности, и той, которая пишется на наших глазах, – необходимо рассказывать. Особенно это важно в преддверии Дня Победы. Напомним, что в этом году, по данным пресс-службы правительства Новосибирской области, по предложению губернатора, празднование 77-й годовщины Победы в нашем регионе будет посвящено истории освобождения Украины от фашизма.

Отметим, ранее стало известно о том, что мэрия Новосибирска дополнительно выделила 2 млн рублей на поддержку военнослужащих, участвующих в военной спецоперации в Украине. Кроме того, судебные приставы региона объявили о приостановке взыскания задолженностей с лиц, участвующих в боевых действиях.