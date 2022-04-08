В Новосибирске скончался экс-начальник областного главка МВД Александр Соинов

В Новосибирске на 73 году жизни скончался генерал-лейтенант милиции в отставке Александр Соинов. Он возглавлял милицию Новосибирской области с 1993 по 2004 год.

О смерти бывшего руководителя областной милиции сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. Александр Соинов ушел из жизни 8 апреля.

«Руководство и личный состав Главного управления МВД России по Новосибирской области выражает глубокие соболезнования семье Александра Николаевича. Память о нем навсегда останется в истории новосибирской полиции и в наших сердцах», — сообщили в ведомстве.

Гражданская панихида состоится 10 апреля 2022 года с 11.00 до 13.00 по адресу: город Новосибирск, ул. Кропоткина, 112.

Александр Соинов родился 20 августа 1948 года. В 1974 году окончил факультет правоведения Саратовского юридического института, в 1989 году — академию МВД СССР.

В течение пяти лет работал в Воронежской области в прокуратуре и УВД региона, был заместителем начальника Управления внутренних дел Воронежской области. В 1993 году Александр Соинов возглавил ГУВД по Новосибирской области.

«Александр Николаевич возглавлял милицию Новосибирской области с 1993 по 2004 годы. За это время им была воспитана целая плеяда руководителей, многие из которых добросовестно и ответственно выполняют свои служебные обязанности и в настоящее время», — отметили в ведомстве.

Александр Соинов был награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД России», почетным званием «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации», медалью МВД СССР «За безупречную службу» III степени, медалями МВД России «За отличие в службе» II и I степени, «За доблесть в службе», «За вклад в укрепление правопорядка», почетными грамотами МВД России.

Напомним, в конце марта стало известно о смерти председателя Сибирского фонда по увековечиванию памяти Владимира Высоцкого, бывшего директора завода «Тяжстанкогидропресс» Анатолия Олейникова. Он несколько лет боролся с онкологией.