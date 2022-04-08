В связи с трагедией на шахте «Листвяжная» в Кузбассе возбуждено уголовное дело о взятках

Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении руководства шахты «Листвяжная» в Кемеровской области, где в ноябре 2021 года произошла трагедия с гибелью 51 человека. Фигуранты подозреваются в даче взяток представителям Ростехнадзора.

Уголовное дело возбуждено по ст. 291 УК РФ и ст. 290 УК РФ (получение и дача взятки) в отношении руководителей шахты «Листвяжная», передававшим, как предполагается, незаконное вознаграждение инспекторам и руководству районного подразделения Ростехнадзора. Об этом сообщил замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин информационному агентству ТАСС 7 апреля.

По данным генеральной прокуратуры, взятки передавались за непринятие мер реагирования по фактам нарушений промышленной безопасности. Фигуранты дела арестованы.

«По 100 тысяч рублей в месяц они получили за то, чтобы не замечать те нарушения, которые имели место быть», — сообщил изданию Дмитрий Демешин.

Напомним, 25 ноября 2021 года на шахте «Листвяжная» (принадлежит кузбасскому холдингу «СДС-Уголь») в Беловском районе Кемеровской области произошёл взрыв метана. В результате ЧП погиб 51 человек. В отношении руководства шахты возбуждены уголовные дела о нарушении промышленной безопасности. Речь идёт о директоре угольного предприятия Сергее Махракове, его заместителе Андрее Молостове и начальнике участка Сергее Герасимёнке. Двум сотрудникам районного отдела Ростехнадзора предъявлено обвинение в халатности.

Кроме того, были задержаны президент холдинга «СДС» Михаил Федяев, экс-гендиректор холдинга «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев, бывший техдиректор холдинга Антон Якутов и инженер шахты «Листвяжная» Анатолий Лобанов.

В январе 2022 года стало известно, что у шахты могут досрочно отозвать лицензию на право пользования недрами.

В марте 2022 года сотрудников «Листвяжной» эвакуировали из-за сбоя в системе вентиляции. В результате происшествия десять человек были госпитализированы.