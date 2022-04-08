В Новосибирске начинают благоустраивать Вокзальную магистраль

Работы по благоустройству пешеходных зон Вокзальной магистрали начнутся в Новосибирске в понедельник, 11 апреля. Облагородить центральную улицу планируется к августу.

Благоустройство новосибирской Вокзальной магистрали начнётся с озеленения, сообщили в пресс-службе мэрии 8 апреля.

«В озеленении применят новый подход – отказ от быстрорастущих растений и газона. Взамен этого высадят 110 устойчивых лип, две ивы, массивы из кизильника. Зелёную зону от пешеходной разделят однолетние цветы», — говорится в сообщении муниципалитета.

После озеленения вдоль магистрали планируется установить лавочки и урны – эти работы намечены на июль. Завершить благоустройство пешеходной зоны предполагается к августу.

Напомним, в Новосибирске проходит масштабная реконструкция Вокзальной магистрали. В рамках работ планируется привести в порядок как проезжую часть, так и тротуары. Одно из запланированных нововведений – выделение отдельной полосы для общественного транспорта. Кроме того, городские власти намерены минимизировать количество наружной рекламы на центральной улице.

Также стоит отметить, что летом 2021 года было объявлено о редевелопменте здания на пересечении Вокзальной магистрали и улицы Ленина. Предполагается, что там смогут разместиться рестораны и объекты стрит-ритейла. Проект редевелопмента планировалось закончить в 4 квартале 2021 года, однако позднее сроки были перенесены. Как пояснили «Континенту Сибирь» в компании «Райдекс», занимающейся этим проектом, работы предполагается завершить к 1 мая 2022 года.