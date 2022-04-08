Названо число новосибирских работодателей, готовых ввести 4-х дневную рабочую неделю

Только 5% работодателей Новосибирска допустили сокращение рабочей недели с 5 до 4 дней. При этом более 50% жителей города поддерживают введение указанной меры, сообщается в опросе портала SuperJob.

51% опрошенных жителей Новосибирска поддерживает сокращение рабочей недели с 5 до 4 дней — сторонниками указанной меры чаще выступают респонденты в возрасте до 34 лет (53%) с доходом от 50 до 80 тыс. рублей (55%). Против сокращения рабочей недели выступает каждый третий опрошенный новосибирец (33%), аргументируя свою позицию вероятным снижением доходов, указано в исследовании.

При этом отмечается, что 66% респондентов, работающих в режиме 5-дневной рабочей недели, убеждены, что за 4 дня справятся со своим объемом работы, каждый четвертый (24%) считает, что не сможет выполнить все задачи. Уточняется, что тех, кто не решит всех поставленных на неделю задач за 4 дня, больше всего среди респондентов с доходом свыше 80 тыс. рублей — 28%.

Другое мнение у работодателей. Так, 88% руководителей новосибирских компаний не обсуждали такую возможность, еще 9% сочли 4-дневную рабочую неделю недопустимой.

«Судя по комментариям, пока бизнес не видит необходимости в сокращении продолжительности рабочего времени. Лишь 1% работодателей уже ввели 4-дневную рабочую неделю, а еще 5% обсуждали это и допустили применение такой меры в случае необходимости», — сообщили аналитики портала.

В целом по стране 4-х дневная рабочая неделя уже введена в 2% компаний (в феврале 2021 года — 4%). 3% руководителей организаций допустили возможность введения указанной меры (февраль 2021 года — 4%), посчитали сокращение рабочих дней недопустимым 5% респондентов (февраль 2021 года — 9%).

Отметим, в конце марта заместитель главы Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков предложил сократить рабочую неделю с 5 до 4 дней. По мнению Шершукова, указанная мера поможет сохранить рабочие места в условиях санкций и экономической нестабильности.

Сокращение рабочих часов обсуждалось и годом ранее. Так, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в феврале 2021 года сообщил, что идея 4-дневной рабочей недели ценна сама по себе, а пандемия «внесла свои краски в эту историю». Речь не идет о переходе на новый режим работы в ущерб развитию экономики, сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Медведева.

Напомним, ранее стало известно о том, что только треть промышленных предприятий Новосибирска не планируют сокращать объемы производства в текущем году в связи со сложившейся экономической ситуацией. Некоторые организации намерены снизить число рабочих часов и дней для работников. В частности, НПП «Сибэлектротерм» планирует временный перевод на трехдневную рабочую неделю.