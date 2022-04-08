ВТБ в первом квартале увеличил продажи ипотеки в Новосибирской области на 20%

По итогам первого квартала 2022 года ипотечные заемщики ВТБ оформили в Новосибирской области 3 тысячи кредитов на 9,5 млрд рублей, что на 20% превышает результат за январь-март прошлого года. В целом по России ВТБ нарастил продажи ипотеки на четверть — до 272 млрд рублей.

На фоне резкого роста ключевой ставки и ценовых параметров кредитов на рынке фокус внимания клиентов сместился в сторону программ с господдержкой. Доля таких сделок в общем объеме продаж ВТБ в Новосибирской области выросла с 32% в январе до 60% в марте. Среди льготных программ основной объем выдач в первом квартале – 25% – пришелся на ипотеку с господдержкой для новостроек (запущена в 2020 г.). В рамках этой программы ВТБ выдал в Новосибирской области около 1 тысячи кредитов на 2,3 млрд рублей. По «семейной ипотеке» банк предоставил финансирование в размере около 2 млрд рублей.

«Рынок ипотечного кредитования в этом году оказался под сильным давлением. Резкий рост уровня ключевой ставки и последовавшее за ним увеличение ценовых параметров по стандартным банковским программам, в первую очередь, повлияли на рынок вторичного жилья, – прокомментировал управляющий банка ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин. – В этом сегменте фиксируется «охлаждение» продаж, а спрос клиентов, для которых актуально решение жилищного вопроса в текущих условиях, сместился в сторону программ господдержки. По ним по-прежнему сохраняются доступные условия кредитования. Новосибирский регион вошел в пятерку крупнейших в сети ВТБ по активности ипотечных заемщиков по итогам января-марта, что говорит о сохранении высокого уровня спроса на покупку новых квартир и стремлении населения улучшить свои жилищные условия».

По оценкам ВТБ, модернизация госпрограммы усилит эффект по перераспределению спроса населения в сторону программ с господдержкой. Для заемщиков, которым в текущих условиях предстоит решить жилищный вопрос за счет приобретения недвижимости у застройщика, по-прежнему сохраняются доступные условия кредитования. Кроме того, число потенциальных клиентов расширится за счет увеличения максимальных сумм кредитов вдвое. В результате уже во втором квартале ВТБ может нарастить выдачи в России по всем программам льготной ипотеки на 40% — почти до 160 млрд рублей. Доля таких сделок в общем объеме продаж увеличится в два раза – до 80%. По оценкам банка, общерыночные выдачи ипотеки в этом сегменте во втором квартале покажут схожие темпы. Одновременно продолжит «охлаждаться» ипотека на вторичном рынке, прогнозируют эксперты банка.