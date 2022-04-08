Два человека оказались за завалом из-за обрушения породы на шахте в Кузбассе

Обрушение породы произошло на шахте «Талдинская-Западная -1» в Кемеровской области, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Под завалом находятся два человека.

Два горняка оказались под завалом в результате обрушения породы на шахте «Талдинская-Западная -1» (входит в АО «СУЭК-Кузбасс») в Кемеровской области. На аварийном участке работали шесть человек.

Отмечается, что в настоящий момент ведутся работы по их спасению. Остальных работников шахты не выводят на поверхность, угрозы для них нет. Всего в шахте находились 192 человека.

«На шахте «Талдинская-Западная — 1″ произошла деформация крепления сопряжения, в результате чего затруднен выход двух работников из тупиковой горной выработки. С ними имеется связь, подача воздуха осуществляется в необходимом объеме», — сообщили агентству в компании СУЭК. Отмечается, что шахта работает в штатном режиме.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, обрушение выработки произошло при ведении проходческих работ. Ведомство организовало проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. Горные работы на участке были приостановлены.

Напомним, в конце марта в Кузбассе произошло обрушение породы на шахте «Осинниковская». В результате происшествия погиб один человек. Как сообщили накануне в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области-Кузбассу, после инцидента на угольном предприятии обвинение было предъявлено 49-летнему замначальника отдела вентиляции и техники безопасности шахты и 44-летнему исполняющему обязанности начальника участка по проведению горных выработок.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«По версии следствия, обвиняемые допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, в результате чего погиб 32-летний машинист горновыемочных машинист. Горные работы осуществлялись без проведения прогнозного бурения удароопасности. <…> Со следствием обвиняемые не сотрудничают», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в ходе предварительного следствия специалисты проводят комплекс судебных экспертиз, который позволит установить весь круг лиц, допустивших нарушение промышленной безопасности.