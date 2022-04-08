Очередные обвинительные заключения утверждены по уголовным делам о взятках в ТУАД

Новосибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительные заключения по уголовным делам о взятках в Территориальном управления автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области. Речь идёт о сумме в полмиллиона рублей.

Обвинительные заключения по делам о взятках утверждены в отношении двух сотрудников ТУАД, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре 8 апреля.

По версии следствия, осенью 2020 года сотрудники управления, будучи должностными лицами, получили от представителей строительных организации более 500 тыс. руб. Эти средства предназначались чиновникам за внесение в документацию недостоверных данных о качестве асфальтобетона.

Уголовные дела направлены на рассмотрение в Карасукский районный суд.

Напомним, в конце марта было утверждено обвинительное заключение в отношении заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергея Ставицкого и экс-главы ТУАД Михаила Чуманова. Ставицкий обвиняется в организации растраты, а Чуманов — в растрате, мошенничестве и получении взяток. Громкое уголовное деле, получившее широкую огласку на федеральном уровне, расследовалось с конца 2020 года до конца 2021 года.

По версии следствия, в 2019 году руководители ведомств похитили бюджетные средства в особо крупном размере, заключив фиктивные договоры на аренду автомобиля Ставицкого. Также, по данным правоохранителей, Чуманов получил взятки в размере более миллиона рублей за лоббирование интересов четырёх подрядчиков.