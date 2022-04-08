Бойцы спецназа Росгвардии поблагодарили новосибирских детей за письма и рисунки

В Новосибирской области проходит патриотическая акция «Письмо солдату». Вместе с юными жителями Республики Крым дети из сибирского региона отправили рисунки и письма спецназовцам Росгвардии, выполняющим боевые задачи на Украине.

Патриотическая акция «Письмо солдату» стартовала несколько дней назад и сразу же получила широкий отклик. Из Новосибирской области участники спецоперации получили почти две тысячи писем.

Как сообщает пресс-служба областного правительства 8 апреля, спецназовцы поблагодарили новосибирских участников акции. Бойцы записали для них ответное видео.

«Дорогие наши ребята! От всей души спасибо за тёплые, добрые искренние слова. Благодарим вас за поддержку в это нелёгкое время», — говорит в сообщении на видео один из бойцов.

На видео показано, как бойцы в окружении военной техники разглядывают детские рисунки.

«Здравствуй, дорогой защитник моей Родины, — пишет второклассник из села Улыбино. – Я желаю тебе быть здоровым. Быть аккуратным! Мы ждем тебя дома».

«Здравствуй, Солдат! — а это письмо Марины из четвёртого класса. – Я живу в Сибири. Хочу пожелать тебе победы. Мы всем классом переживаем за вас. Но мы знаем и верим, что Россия победит. Вы нас защищаете, жертвуя своей Жизнью».

Бойцы в ответ желают ребятам хороших оценок, крепкого здоровья, благополучия и заверяют: «Своих не бросаем!», «Мы обязательно вернёмся домой с Победой, ведь вы в нас верите, это главное! Мы потомки Победителей! Мы с вами – патриоты великой страны. И имя её — Россия!».

Присоединиться к акции может любой желающий. Все письма будут доставлены в места дислокации военнослужащих.

В Новосибирской области также активно идут формирование и отправка гуманитарных грузов, а также сбор денежных средств в фонд помощи жителям Донбасса. Параллельно в регионе проходит серия патриотических акций в поддержку спецоперации на Украине – флешмобы, автопробеги и концерты.

Ранее сообщалось о том, что празднование Дня Победы в Новосибирской области в 2022 году будет посвящено истории освобождения Украины от фашистских захватчиков.