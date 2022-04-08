Пустых полок нет, но цены выросли: мэр Локоть проинспектировал новосибирский ТРЦ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проверил работу торгово-развлекательного центра «Сибирский молл» в условиях санкций. Как выяснил градоначальник, большинство арендаторов ТРЦ так и не закрылись.

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, глава города проверил работу торгово-развлекательного центра 7 апреля.

По словам Анатолия Локтя, из-за трудностей с доставкой товара в ТРЦ «Сибирский молл» приостановил работу лишь один оператор из 124. Мэр отметил, что это «важный результат» с учётом того, что собственник торгового центра сейчас находится под санкциями.

В пресс-службе мэрии со ссылкой на градоначальника сообщили, что в продуктовом супермаркете «Ашан» присутствуют все товары первой необходимости, в том числе хлеб, молочные продукты, сахар и крупы. При этом некоторые позиции подорожали. Мэру доложили, что запасы продовольствия в магазине «существенные», а покупательский спрос стабилизировался.

Руководители торговых сетей также заверили мэра, что цена на сахар будет постепенно снижаться.

В департаменте инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска подтвердили отсутствие ажиотажного спроса на продукты и другие товары. По данным ведомства, после введения западных санкций в городе закрылось около 20 магазинов, в том числе «Икеа» и H&M.

В мэрии также сообщают, что власти ведут ежедневный мониторинг цен и наличия продуктов в магазинах. При этом около 80 позиций находится на особом контроле. Это в том числе сахар, соль, молочная продукция, хлебобулочные изделия и бакалея.

Как отметил мэр в ходе мониторинга ТРЦ, после введения санкций поставки на российский рынок приостановил крупный производитель упаковки. После этого городские и областные власти договорились о производстве аналогичной продукции с отечественными компаниями. В результате на полки новосибирских магазинов вернулись тетрапаки.

Напомним, что Анатолий Локоть 29 марта вместе с начальником департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства муниципалитета Виталием Витухиным проверил наличие продуктов питания и товаров первой необходимости в нескольких торговых сетях в Заельцовском районе города. 22 марта с аналогичной целью магазины также посетил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, а 29 марта — заместитель главы регионального минпромторга Максим Останин.

Также стоит отметить, что в конце марта губернатор Новосибирской области Андрей Травников выразил мнение, что ажиотажный спрос на сахар скоро закончится.