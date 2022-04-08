Новосибирцам расскажут о маркетинге в условиях санкций

Первая конференция Marketing Update: «Стратегии и инструменты маркетинга в реалиях 2022» пройдёт в новосибирском многофункциональном центре «Мой бизнес» 13 апреля. В прямом эфире эксперты-практики подведут итоги месяца работы в условиях санкций, продемонстрируют успешные кейсы и дадут рекомендации, как эффективно распределять бюджет среди оставшихся рекламных каналов.

Среди участников— крупнейшие застройщики, банки, страховые и оценочные компании, агентства недвижимости. Организатор конференции— компания МЕТР, известная деловому сообществу в том числе благодаря «Январскому саммиту по недвижимости», объединившему более 500 профессионалов рынка.

С презентациями выступят директор по маркетингу компании «МЕТР» Ирина Терентьева (тема – «Обзор аудиторий альтернативных площадок и инструментов для ниши девелопмента»), руководитель отдела маркетинга АН «Своё» Станислав Гедич (тема – «Лидогенерация без Google Ad и «Facebook Ads. Как застройщикам привлекать клиентов в новых условиях?»), управляющий партнёр брендингового агентства «Мелехов и Филюрин» Елена Виноградская (тема – «Как за счёт брендинга увеличить цену объекта недвижимости на 10%»), а также директор агентства Smartword Максим Дорн (тема – «Как продавать квартиры, рассказывая истории в Яндекс.Дзен»).

Конференция начнётся 13 апреля в 17.00. Посмотреть мероприятие можно в прямом эфире.

ООО МЕТР на рынке недвижимости с 2020 года. Ключевое направление работы компании— реализация девелоперских проектов: эффективный маркетинг и продажи объектов жилой недвижимости. На данный момент в портфеле компании восемь крупных жилых комплексов. Ежемесячно ООО МЕТР проводит более ста сделок с недвижимостью на сумму более 500 млн рублей.