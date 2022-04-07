На пустыре в Дзержинском районе Новосибирска создают новый парк

Мэрия Новосибирска запустила онлайн-голосование по выбору названия для нового парка в пойме реки Каменка. Территория в глубине жилой застройки выбрана в качестве приоритетной для благоустройства и начнёт облагораживаться уже в конце апреля.

Благоустройство территории в пойме реки Каменка между улицами Адриена Лежена, Поселковой, Комбинатская и Трикотажстроя в Дзержинском районе начнётся в Новосибирске в конце текущего месяца, сообщает пресс-служба мэрии 7 апреля.

За название будущего парка новосибирцам предложено проголосовать на муниципальном портале 54.gorodsreda.ru. Голосование начнётся 15 апреля и завершится 30 мая. Принять в нём участие может любой желающий от 14 лет.

Как напомнили в муниципалитете, участок стал победителем народного голосования по выбору первоочерёдной территории для благоустройства по программе «Формирование современной городской среды» нацпроекта «ЖКХ и городская среда». Опрос провели среди горожан в 2018 году. Пойма реки Каменки стала лидером в Дзержинском районе.

Территория находится в глубине жилой застройки, с одной стороны она окружена многоэтажными домами, а с другой – строениями частного сектора.

«Из 11 км долины Каменки и 5 км открытого её русла, находящихся в черте города, только 1 км пригоден для создания зелёной рекреационной зоны, граничащей с городской многоэтажной жилой застройкой – именно здесь будет разбит ландшафтный парк», — говорится на муниципальном сайте «Зелёный Новосибирск».

На территории нового парка планируется обустроить пешеходные дорожки, экотропы, велодорожки, детские и спортивные площадки, а также площадки для выгула собак и смотровые площадки. В сквере также откроют пункты проката и общественные туалеты. Ранее также планировалось разместить на обновлённой территории общественную парковку.

Общая площадь парка составит более 19,5 га, включая площадь озеленения более 4,2 га.

Контракт на проведение работ заключён между муниципальным автономным учреждением «Дирекция городских парков» и ООО «ПСК «Развитие» в конце декабря 2021 года. Сроки контракта – с 25 апреля 2022 года по 15 октября 2023 года. Дизайн-проект и проектно-сметная документация благоустройства территории разрабатывались в 2021-2022 годах. Осенью 2021 года место будущего парка оценил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Напомним, в конце марта в Новосибирске стартовали общественные обсуждения дизайн-проекта нового парка за ТРЦ «Ройял Парк».