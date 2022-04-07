Губернатор Омской области станет «диктатором»

Губернатор Омской области Александр Бурков прочитает текст «тотального диктанта» в рамках соответствующей акции на площадке Омского государственного университета имени Достоевского. Ежегодное мероприятие пройдёт в регионе 9 апреля.

Ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант» пройдёт в Омске на 43 площадках, мероприятие стартует 9 апреля в 14 часов. В этом году одним из чтецов текста станет губернатор региона Александр Бурков, сообщила пресс-служба областного правительства в четверг.

Автор текста «Тотального диктанта-2022» — российская писательница, лауреат Национальной литературной премии «Большая книга» Марина Степнова. Участникам акции будет предложен отрывок из её произведения о любви подростка в Воронеже, события которого происходят в 1900 году.

Как сообщалось ранее, в этом году заявку на участие в проекте подали представители почти 50 стран мира, однако из-за сложившейся политической ситуации очное присутствие иностранцев на акции не гарантировано.

По информации организаторов, в этом году «Тотальный диктант» не получил ни одного гранта, однако проект поддержала корпорация «Ёлка», выступившая его генеральным партнёром. При этом планируется, что уже в следующем году на проведение акции будет выделено 20 млн руб. из фонда президентских грантов.

Напомним, в Новосибирске «Тотальный диктант» пройдёт на 66 площадках и начнётся в 15 часов 9 апреля. Участниками акции предположительно станут 5 тыс. человек. В числе площадок мероприятия – НГУ, НГТУ, Новосибирская государственная консерватория им. Глинки и кинотеатр «Победа». «Звёздными» чтецами текста станут актёры театра «Красный факел» Антон Войналович и Дарья Емельянова, музыканты рок-группы «Ундервуд» Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко, солист Новосибирского оперного театра Гурий Гурьев, а также писатель-фантаст Игорь Маранин.

Ранее также сообщалось о том, что из-за конфликта преподавателей НГУ и руководства фонда акции проведение «Тотального диктанта» оказалось под угрозой.