В Новосибирском зоопарке планируется построить гостиницу и канатную дорогу над вольерами

В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило планируется построить канатную дорогу над вольерами африканских животных и гостиничный комплекс.

Строительство канатной дороги над вольерами и возведение гостиничного комплекса в Новосибирском зоопарке им. Р.А. Шило запланировано в рамках проекта развития учреждения до 2050 года, сообщил директор зоопарка Андрей Шило в пресс-центре ТАСС 7 апреля.

«Запроектирована канатная дорога, которая будет проходить над вольерами африканских животных, таких как гепарды, гиены. Можно будет в стеклянной кабинке проезжать над одним из вольеров. <…> И гостиничный комплекс также будет — это последний этап, когда зоопарк полностью выполнит все развитие и уже будет необходимость три-четыре дня по нему гулять для того, чтобы все посмотреть. Тогда будет необходимость в гостиничном комплексе», —уточнил Андрей Шило.

По словам директора зоопарка, в учреждении уже выделена территория под строительство комплекса. В рамках его строительства руководство учреждения намерено создать зону кемпингов. Реализация запланирована на последний этап проекта развития зоопарка.

«Зоопарк будет делиться по географическим принципам — зоны «Австралия», «Север», «Тропики», «Африка», «Азия»», — сказал специалист. Такое же разделение запланировано для зоны кемпингов.

Андрей Шило выразил надежду, что в ближайшее время в учреждении начнется возведение комплекса для африканских животных из трех зданий. В двух из них будут располагаться, в частности, зебры, антилопы, ночные африканские животные, жирафы и некоторые виды птиц. В третьем здании комплекса появится информационный центр с библиотекой, где будут проходить лекции и другое.

Стоимость комплекса оценивается порядка 1,4 млрд рублей, однако в процессе строительства указанная сумма может увеличиться до 2 млрд рублей.

Напомним, к 2024 году в Маслянинском районе Новосибирской области планируется создать эко-парк «Хомутина» с возможностью активного отдыха. На близлежащей территории объекта намерены развивать агротуризм. Инвестиции в создание объекта оцениваются в сумму около 500 млн рублей.