На базе омского предприятия «Ростеха» будут разрабатывать материалы для импортозамещающей продукции

На базе федерального научно-производственного центра «Прогресс» в Омске будет создан центр по разработке технологий для выпуска шин, в том числе авиационных, которые в значительном объёме ранее поставлялись из-за рубежа. Соответствующее решение было принято на встрече губернатора региона Александра Буркова с руководством госкорпорации «Ростех».

Центр материаловедения по разработке рецептур и технологий изготовления резиновых смесей для производства автомобильных и авиационных шин, а также шин специального назначения планируется открыть на базе омского АО «ФНПЦ «Прогресс». Структура будет создана в рамках формируемого в ГК «Ростех» профильного научно-производственного комплекса «Шины — РТИ — Каучуки».

Такое решение было принято на встрече губернатора Омской области Александра Буркова и первого заместителя генерального директора ГК «Ростех» Владимира Артякова, прошедшей в Москве 6 апреля.

Об этом глава Омской области сообщил на своём Telegram-канале 7 апреля.

«Это очередной шаг на пути к развитию отечественного высокотехнологического производства и внутрироссийской кооперации», — говорится в сообщении.

Как подчеркнул губернатор, российская авиаотрасль сейчас испытывает «беспрецедентное санкционное давление». В то же время, омские промышленники готовы предложить свои решения в сложившейся ситуации, внеся вклад в производство авиашин.

Последние несколько лет омский завод «Прогресс» производил импортозамещающую продукцию в ряде сфер — это комплектующие для водного, железнодорожного, автомобильного и рельсового транспорта, а также для подвижного состава метрополитенов.

Федеральный научно-производственный центр «Прогресс» создан в Омске в 1957 году. По данным аналитической системы «СПАРК», головной компанией АО «ФНПЦ «Прогресс» является госкорпорация «Ростех». Руководитель акционерного общества – Александр Зубарев. Организация проводит научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

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