Новосибирские железнодорожники увеличили объем грузоперевозок

Рост погрузки на Западно-Сибирской железной дороге в Новосибирской области в первом квартале 2022 года составил более чем 20%.

Как сообщила пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги (филиал ОАО «РЖД»), погрузка грузов на сети ОАО «РЖД» в Новосибирской области в январе – марте 2022 года превысила 6,2 млн тонн, что на 21,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Так, рост погрузки зерна по сравнению с первым кварталом 2021 года составил 40,6% (364 тыс. тонн). Железнодорожники также отгрузили нефти и нефтепродуктов – 286 тыс. тонн (+47,5%), каменного угля – 3,8 млн тонн (+32,1%), метизов – 92 тыс. тонн (+18,6%), цемента – 69,4 тыс. тонн (+33,2%) и черных металлов – 53,9 тыс. тонн (+24,8%).

Напомним, в январе 2022 года по сети Западно-Сибирской железной дороги было перевезено 37,3 тысячи контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ).

В 2021 году в контейнерах новосибирские железнодорожники перевезли 3,9 миллиона тонн различных грузов. На первом месте по объёму поставок оказались химикаты и сода (49,6 тысяч ДФЭ), на втором – лесные грузы (37,2 тысячи ДФЭ), которые показали прирост на 35,6%, а на третьем — продовольственные товары с объёмом перевозок в 24,8 тысячи ДФЭ и приростом на 14,4%.