Увеличить штраф в 10 раз за безбилетный проезд планируется в Новосибирске

В Новосибирске могут повысить штраф за безбилетный проезд на общественном транспорте. Санкцию за поездку без билета планируется увеличить в 10 раз: со 100 до 1 000 рублей.

Накануне комиссия по городскому хозяйству совета депутатов города Новосибирска поддержала предложение об увеличении суммы штрафа за безбилетный проезд на общественном транспорте. В случае принятия решения сумма штрафа поднимется со 100 до 1 000 рублей.

В ходе еженедельной онлайн-встречи мэра Новосибирска Анатолия Локтя с журналистами начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константин Васильев прокомментировал указанную инициативу. Он отметил, что существующей суммы штрафа недостаточно для того, чтобы человека «подвигнуть к тому, чтобы он платил за проезд».

«На сегодняшний день существующая сумма штрафа — 100 рублей. Она не менялась уже много лет и, исходя из того, что какие на сегодняшний день цены, мы понимаем, что 100 рублей — это недостаточно для того, чтобы человека подвигнуть к тому, чтобы он платил за проезд. Мы предложили 1 000 рублей, и это было поддержано депутатским корпусом», — сказал Константин Васильев, уточнив, что средства, собранные в качестве штрафов, направляются в бюджет.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил, что в настоящее время городской транспорт повсеместно переходит на оплату проезда карточками через валидаторы — бескондукторную систему. В результате перехода «роль контроля существенно повышается».

Напомним, в Новосибирской области рассматривается возможность принятия закона, по которому городские округа смогут самостоятельно устанавливать тарифы на перевозки в общественном транспорте.