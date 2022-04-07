126 домов Затулинского жилмассива получили гигабитный интернет

Федор Туров
 
Миниатюра для: 126 домов Затулинского жилмассива получили гигабитный интернет
Фото прислано МТС, автор - Eric Audras

За последние полгода 126 многоквартирных домов Кировского района Новосибирска получили высокоскоростной домашний интернет МТС, который в 10 раз превышает стандартные скорости.

Сегодня жители Кировского района могут поменять свой обычный домашний интернет на гигабитный. Большая часть домов находится на Затулинском жилмассиве и в прилегающих ЖК. Так, выходить в сеть МТС на скорости в 10 раз выше стандартной могут жители улиц Виктора Уса, Паласа, Сибиряков-Гвардейцев, а также жилых комплексов «Акатуйский» и «Матрешкин двор». Улучшения затронули не только относительно новые кварталы и недавние новостройки, но и ареал пяти- и девятиэтажек на основных улицах Затулинки: Петухова, Рассветная, Громова.

«Крупнейший на левом берегу Затулинский жилмассив активно прирастает новоселами. И сегодня важно не только развивать фиксированную сеть, но и делать высокоскоростной домашний интернет доступным для жителей спальных районов города. Уверен, что они оценят комфорт гигабитной скорости, —  рассказал директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук. — А заодно смогут сэкономить на услугах связи несколько тысяч рублей в год, подключая единым пакетом домашний интернет, цифровое телевидение и мобильную связь от МТС. Управлять всеми услугами также можно с помощью единого лицевого счета».

Доступ к гигабитному интернету жители Кировского района получили благодаря модернизации сети фиксированной связи МТС в Новосибирске. Новая технология позволяет сохранять стабильно высокую скорость интернета на всех домашних устройствах одновременно, будь то смартфон, планшет, компьютер, Smart-TV или системы «умного дома». Жители Кировского района теперь могут с комфортом смотреть видео и вести стриминг в режиме Ultra HD, играть в «тяжелые» компьютерные игры с облачных серверов.

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