Мокрый снег с дождем ожидается в конце недели в Новосибирской области

Мокрый снег и дождь прогнозируют синоптики в конце недели в Новосибирской области. Ночная температура воздуха упадет до -5 градусов.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», сегодня днем температура воздуха в Новосибирской области составит +4…+9 градусов, в Новосибирске — 5-7 градусов выше нуля. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду. Синоптики сообщают о переменной облачности, преимущественно без осадков.

В ночь с 7 на 8 апреля в регионе столбик термометра упадет до отметки -4…+1 градус, преимущественно без осадков, по северо-западу региона местами ожидается небольшой мокрый снег. Днем воздух прогреется до +4…+9 градусов, местами прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Направление ветра останется прежним, северо-западным, его скорость ночью составит 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 м/c. Днем — 6-11 м/с, местами порывы до 16 метров в секунду.

Ночью 9 апреля температура воздуха составит 0…-5 градусов, днем столбик термометра поднимется до отметки +2…+7 градусов. В отдельных районах региона прогнозируются небольшие, ночью по востоку местами умеренные осадки в виде мокрого снега, днем с дождем. Ветер северный, ночью 5-19, местами порывы до 17 метров в секунду, днем его скорость составит 3-8 м/с, местами порывы до 14 метров в секунду.

По данным сервиса Gismeteo, в течение следующей недели температура воздуха днем составит +7…+14 градусов, ночью — от-1 до +4 градусов.

Напомним, ранее сообщалось о резком потеплении в Новосибирской области.