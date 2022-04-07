Экс-гендиректора «Томской распределительной компании» обвинили в растрате

ФСБ возбудила уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ПАО «Томская распределительная компания» (ПАО «ТРК», бренд «Россети Томск»). Его обвиняют в хищении порядка 9 млн рублей, принадлежавших компании.

В УФСБ России по Томской области возбудили уголовное дело в отношении экс-гендиректора «Россети Томск», сообщает ТАСС со ссылкой на представителей ведомства. Ему вменяется совершение преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

По данным правоохранителей, фигурант дела, используя свое служебное положение, похитил порядка 9 млн рублей, принадлежавших ПАО «Томская распределительная компания». В настоящий момент обвиняемый задержан и заключен под домашний арест.

Отмечается, что речь идет о бывшем генеральном директоре компании Олеге Петрове. Согласно сайту «Россети Тюмень», в 2005 году Олег Петров был назначен генеральным директором ОАО «Томская распределительная компания», а с 2015 по 2021 год занимал пост гендиректора ПАО «ТРК». С 01 июля по 16 августа 2021 года Петров работал управляющим директором — первым заместителем генерального директора компании. В августе прошлого года Петров был назначен гендиректором АО «Россети Тюмень».

Как сообщили агентству в пресс-службе «Россети Тюмень», исполнение служебных обязанностей гендиректором компании Олегом Петровым приостановлено на время проведения следственных действий.

По данным Rusprofile, исполняющим обязанности гендиректора «Томской распределительной компании» является Павел Акилин — генеральный директор ПАО «Россети Сибирь».

Напомним, в конце марта правоохранители возбудили уголовное дело в отношении руководителя мостостроительной компании из Новосибирска. Его обвинили в невыплате зарплаты работникам организации.