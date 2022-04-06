Ведущий новосибирский производитель теплоизоляции намерен увеличить выручку в рамках нацпроекта

Новосибирский производитель теплоизоляции ООО «Технология» вошел в нацпроект «Производительность труда». Компания намерена увеличить выручку и выпуск продукции, а также стать лидером по объемам производства вспененного полиэтилена в стране.

Новосибирская компания «Технология» по производству тепло-, гидро- и звукоизоляции вошла в национальный проект «Производительность труда». Организация входит в тройку лидеров России на рынке вспененного полиэтилена — материала, из которого изготавливается в том числе теплоизоляция, используемая в строительстве.

Производитель поставляет свою продукцию под маркой Isodom в регионы России и Казахстан, а также сотрудничает с крупными сетями — в частности, «Леруа Мерлен» и OBI, сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области.

Для оптимизации в рамках нацпроекта на предприятии выбран поток производства рулонного полотна. На линии имеется резерв для увеличения объема выпуска продукции: за 2021 год он составил 31,5 млн погонных метров, когда мощность оборудования составляет 50 млн погонных метров. Предприятие планирует провести ревизию производственных процессов, а также приобрести новое оборудование.

Отмечается, что сопровождать реализацию нацпроекта на предприятии будут специалисты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда, созданного на базе АИР Новосибирской области.

«Сейчас перед нами стоит задача расширить ассортимент выпускаемой продукции открыть дополнительную площадку в европейской части страны. Кроме того, мы ставим перед собой задачу через два года стать первыми в России по объемам производства вспененного полиэтилена. Поэтому для нас сейчас очень важны внутреннее совершенствование и оптимизация производственных процессов», — сообщил генеральный директор компании «Технология» Юрий Терновых.

По данным АИР Новосибирской области, руководство компании заинтересовано в сокращении потерь рабочего времени в процессе производства, а также оптимизации логических решений. Старт компании в национальном проекте совпал с инвестиционной программой организации, в рамках которой «Технология» намерена приобрести новое современное оборудование по переработке вспененного полиэтилена.

Гендиректор ООО «Технология» Юрий Терновых отметил, что реализация инвестпрограммы и национального проекта «Производительность труда» позволит увеличить налоговые отчисления в бюджет и поднять зарплаты сотрудникам. В текущем году заработная плата уже выросла на 10%, очередное увеличение запланировано через три месяца.

Напомним, ранее к национальному проекту «Производительность труда» присоединился крупнейший производитель стеклотары в Азиатской части страны ООО «Сибирское стекло».

Производитель строительных мембран и рулонных изоляционных материалов ООО «Технология» работает на рынке вспененного полиэтилена более 10 лет. Численность сотрудников составляет 90 человек. На предприятии перерабатывают 2,5 тысячи тонн сырья в год, выручка за 2021 год составила 720 млн рублей.