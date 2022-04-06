Генеральный директор «Газпром межрегионгаз Новосибирск» покинул свой пост

Генеральный директор компании «Газпром межрегионгаз Новосибирск» Виктор Квашнев покинул свой пост. Он возглавлял организацию в течение 22 лет.

В ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» сменилось руководство, сообщает пресс-служба компании. Решением совета директоров генеральным директором организации избран экс-заместитель генерального директора ООО «Газпром газораспределение Томск» Игорь Домаренко. К своим обязанностям новый руководитель организации приступит с 7 апреля.

Сообщается, что предыдущий генеральный директор компании Виктор Квашнев покидает должность в связи с выходом на пенсию.

«Я хочу выразить признательность Виктору Петровичу за его многолетний и добросовестный труд, благодаря которому «Газпром межрегионгаз Новосибирск» стал одним из лидеров газовой отрасли Сибири. Уверен, что новый руководитель продолжит курс на укрепление позиций компании в регионе и развитие приоритетного направления — бесперебойной поставки природного газа потребителям», — сказал заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам «Газпром межрегионгаз» Сергей Табачук.

Игорь Домаренко родился в 1970 году в городе Заозерный Красноярского края, окончил Томский политехнический институт по специальности «Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых», квалификация — горный инженер.

Карьеру начал в 1986 году с должности специалиста в нефтедобывающей отрасли, с 2000 года работал на руководящих должностях в региональных структурах «Газпрома». С 2005 года работал заместителем генерального директора ООО «Газпром газораспределение Томск».

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о смене руководства в АО «Новосибирскавтодор». Новым генеральным директором компании назначен экс-заместитель губернатора Курганской области Анатолий Воробьев.