Проект стелы для обновлённой площади Калинина в Новосибирске отдали на экспертизу

Проектно-сметная документация стелы «Новосибирск – город трудовой доблести» направлена на госэкспертизу. В случае одобрения экспертами объект будет установлен на площади Калинина 3 ноября.

О направлении проекта на государственную экспертизу сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска 6 апреля.

По данным муниципалитета, департамент культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска разработал два дизайн-проекта – проект благоустройства внутреннего кольца, где будет установлена стела, и проект благоустройства площади Калинина в целом.

В рамках обновления площади планируется, в частности, установить малые архитектурные формы, обустроить велодорожки и озеленить территорию, а также убрать под землю воздушные коммуникации. Этот проект уже согласован, к его реализации приступят в 2023 году.

Как отмечают в мэрии, дизайн-проект стелы новосибирские власти уже утвердили, его тематические рельефы согласованы с Российским военно-историческим обществом.

Согласно проекту, стела будет располагаться на почвенном возвышении высотой 3,5 метра (по данным инженеров, нагрузки на метро не будет), а на её экране площадью 80 кв. м будут транслироваться тематические материалы, посвящённые трудовым подвигам города.

Кроме того, до 14 апреля с площади Калинина уберут все рекламные конструкции, а на по всему мегаполису с 5 по 15 мая разместят экраны с информацией о том, почему Новосибирск получил статус города трудовой доблести. Всего таких экранов будет 150.

Ранее в качестве ориентировочных сроков завершения реконструкции площади Калинина назывался сентябрь 2022 года.

Напомним, что статус «город трудовой доблести» был присвоен Новосибирску указом президента России в июле 2020 года. Тем же летом было выбрано место для размещения тематической стелы – в качестве альтернативных вариантов предлагались площадь Лунинцев и площадь на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Кошурникова в районе метро «Берёзовая роща».

Ранее также сообщалось о том, что на площади Маркса в Новосибирске начался перенос памятника Александру Покрышкину.