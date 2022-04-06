МТС продолжает серию вебинаров для бизнеса

7 апреля в 16:00 по новосибирскому времени МТС проведет вебинар, посвященный тому, как оперативно перенести ИТ-инфраструктуру к российскому провайдеру, защитить критически важные данные, автоматизировать бизнес-процессы с помощью облака.
«Ждем всех, кто заинтересован в поиске альтернативы зарубежным платформам и сервисам. Приведем примеры из практики, ответим на ваши вопросы и поможем адаптироваться к новым условиям», – говорится на сайте мероприятия.
Трансляцию проведут эксперты #CloudMTS Александр Асаулков, Александр Карапузиков и Майя Чубукина.
Как мигрировать от зарубежного провайдера на территорию РФ
- Преимущества миграции в российское облако
- Почему необходимо выбрать миграцию сейчас
- Подготовка и сценарий миграции
Как облачный провайдер помогает комплексно защититься от киберугроз
- Хранение персональных данных и выполнение требований регуляторов с помощью IaaS 152-ФЗ.
- Защита бизнеса в режиме 24\7 с уникальным сервисом WAF Premium
- Инновационные технологии кибербезопасности Security Operation Center
Раскроем подробности работы защищенного в соответствии с ФЗ-152 сегмента облака, центра кибербезопасности МТС Security Operation Center и аутсорсингового сервиса непрерывной защиты WAF Premium. Всесторонняя защита построена на базе российских решений по информационной безопасности.
Работа приложений 1С в новой реальности
- Автоматизация бизнес-процессов с помощью приложений 1С
- Преимущества хостинга 1С в облаке #CloudMTS
- Переход с проприетарной платформы на свободное ПО
1С — российский софт, однако появляются новые риски, если данные приложений находятся за рубежом. На вебинаре предложим альтернативы на базе open-source и российского хостинга.
Составили подробную инструкцию по оперативному переносу ИТ-инфраструктуры. Вы узнаете, как переехать на отечественную площадку самостоятельно или под ключ с помощью провайдера.
Кому будет полезно:
- Руководителям ИТ-отделов, департаментов
- Техническим консультантам и ИТ-специалистам широкого профиля
- Экспертам по построению ИТ-инфраструктуры
- Представителям отдела обеспечения безопасности информационных систем