МТС продолжает серию вебинаров для бизнеса

7 апреля в 16:00 по новосибирскому времени МТС проведет вебинар, посвященный тому, как оперативно перенести ИТ-инфраструктуру к российскому провайдеру, защитить критически важные данные, автоматизировать бизнес-процессы с помощью облака.

«Ждем всех, кто заинтересован в поиске альтернативы зарубежным платформам и сервисам. Приведем примеры из практики, ответим на ваши вопросы и поможем адаптироваться к новым условиям», – говорится на сайте мероприятия.

Трансляцию проведут эксперты #CloudMTS Александр Асаулков, Александр Карапузиков и Майя Чубукина.

Как мигрировать от зарубежного провайдера на территорию РФ

Преимущества миграции в российское облако

Почему необходимо выбрать миграцию сейчас

Подготовка и сценарий миграции

Как облачный провайдер помогает комплексно защититься от киберугроз

Хранение персональных данных и выполнение требований регуляторов с помощью IaaS 152-ФЗ.

Защита бизнеса в режиме 24\7 с уникальным сервисом WAF Premium

Инновационные технологии кибербезопасности Security Operation Center

Раскроем подробности работы защищенного в соответствии с ФЗ-152 сегмента облака, центра кибербезопасности МТС Security Operation Center и аутсорсингового сервиса непрерывной защиты WAF Premium. Всесторонняя защита построена на базе российских решений по информационной безопасности.

Работа приложений 1С в новой реальности

Автоматизация бизнес-процессов с помощью приложений 1С

Преимущества хостинга 1С в облаке #CloudMTS

Переход с проприетарной платформы на свободное ПО

1С — российский софт, однако появляются новые риски, если данные приложений находятся за рубежом. На вебинаре предложим альтернативы на базе open-source и российского хостинга.

Составили подробную инструкцию по оперативному переносу ИТ-инфраструктуры. Вы узнаете, как переехать на отечественную площадку самостоятельно или под ключ с помощью провайдера.

Кому будет полезно:

Руководителям ИТ-отделов, департаментов

Техническим консультантам и ИТ-специалистам широкого профиля

Экспертам по построению ИТ-инфраструктуры

Представителям отдела обеспечения безопасности информационных систем