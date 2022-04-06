Замгубернатора Сергей Сёмка прокомментировал ситуацию с банкротством предприятия «Обувь России»

В конце марта банк ВТБ объявил о намерении обратиться в арбитражный суд с требованием банкротства основателя OR Group (ранее — ГК «Обувь России») Антона Титова и входящего в группу компаний ООО «ОР». Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг «Обуви России».

6 апреля в ходе пресс-конференции заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка ответил на вопрос журналиста, связанный с возможностью банкротства компании «Обувь России». Корреспондент подчеркнул, что организация является одним из крупнейших производителей обуви в стране.

«В компании работает на сегодняшний день порядка 3,5 тыс. человек по всей России. В основном это розничная сеть, финансовая компания. Осталось, к сожалению, всего одно действующее предприятие по производству обуви, о чем говорит корреспондент — это фабрика в городе Бердск», — сказал Сёмка.

Он уточнил, что на позапрошлой неделе по просьбе акционеров провел совещание с банками-кредиторами компании.

«Сегодня мы рассматриваем, чтобы сохранить вот тот актив, который на самом деле является производством. Пытались договориться с банками, и здесь как нельзя кстати, если можно так сказать, постановление правительства РФ о том, чтобы приостановить все процедуры банкротства. Я подчеркиваю, что предприятие оказалось там давно, в той ситуации, в которой есть, поэтому говорить о том, что как-то повлияла сегодняшняя ситуация, думаю, не нужно», — сказал Сергей Сёмка.

Напомним, 25 марта банк ВТБ опубликовал уведомление обратиться в арбитражный суд с требованием признать несостоятельным ООО «ОР» — одной из основных операционных компаний OR Group. Сообщалось, что указанное решение связано с наличием признаков банкротства компании. Днем ранее OR Group объявила о втором за последнее время техническом дефолте по выпуску облигаций.

Через несколько дней, 28 марта, банк уведомил о намерении добиться через суд банкротства директора ООО «ОР», экс-гендиректора OR Group Антона Титова.

Ранее «Континент Сибирь» разбирался, что будет с OR Group после дефолта по облигациям.