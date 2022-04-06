Имущество новосибирского завода Минобороны РФ продано за 212 миллионов рублей

Более тысячи объектов имущественного комплекса 15 Центрального авторемонтного завода (ЦАРЗ-15) в Новосибирске продано за 212 миллионов рублей. Торги состоялись в рамках дела о банкротстве предприятия.

Как следует из данных «Федресурса», победителем торгов стала Вероника Ломихина, действующая от имени ООО «УК «114 Ремонтный Завод». Она предложила цену за лот 212 млн руб. и в отсутствии других предложений выиграла аукцион.

Ранее, в апреле 2021 года, имущество завода продавалось по цене 848,2 млн руб., однако торги были отменены из-за отсутствия участников.

В имущественный комплекс, представленный единым лотом, вошли более тысячи единиц техники и оборудования, складские помещения, котельные, общежитие, производственные цеха и корпуса, а также земельный участок, на котором располагается предприятие.

15 Новосибирский авторемонтный завод признан банкротом в 2018 году по иску московской компании «Коммерция и Консалтинг», заявившей о задолженности в 6,47 млн руб. Общая сумма задолженности предприятия перед кредиторами составила более 405 млн руб. Значительную её часть составил долг компании СК «Лайтек» в размере 321 млн руб.

Предприятие основано в 1929 году, входит в ОАО «Спецремонт» Минобороны РФ. Завод специализировался, в частности, на работе с тяжёлыми грузовиками и бронетранспортёрами и считался одним из крупнейших в стране.

Купившее имущество предприятия ООО «УК «114 Ремонтный Завод», по данным аналитической системы «СПАРК», зарегистрировано в посёлке Восточный Новосибирской области в 2016 году и не имеет собственного капитала. Чистая прибыль компании по итогам 2021 года составила минус 4 тыс. руб. Генеральный директор – Матвей Соломатин, которому также принадлежит ООО «Алтайспецзапчасть» в Алтайском крае. Руководитель предприятия также является конкурсным управляющим в пяти компаниях, проходящих процедуру банкротства в Приморье и Алтайском крае.