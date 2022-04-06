Новосибирский театральный институт ждет своих зрителей

Перспективы развития Новосибирского театрального вуза сегодня, 6 апреля, губернатор Андрей Травников обсудил с руководством института и регионального минкульта. В планах – открытие новых специальностей и увеличение количества студентов. Новые направления для роста открылись перед НГТИ после того, как с помощью правительства Новосибирской области для вуза было приобретено новое здание.

Андрей Травников посетил Новосибирский театральный вуз, который в прошлом году переехал в новое здание – ДК «Энергия». Дом культуры был приобретен у Новосибирского электровакуумного завода («НЭВЗ-Союз») за счет средств областного бюджета. До этого момента у института не было собственного здания, где можно было бы разместить все необходимые аудитории. Вуз работал на четырех площадках. Теперь благодаря поддержке регионального правительства НГТИ получил профессиональную театральную площадку для качественного обучения студентов – артистов и режиссёров. Уже в 2021-2022 году их количество выросло до 280 человек.

«В истории нашей страны был тяжёлый период 90-х, период дикой приватизации, когда многие подобные социальные объекты, объекты культуры в лучшем случае превращались в коммерческие, торговые точки, в худшем – были утрачены. Сегодня мы этого не допускаем. Спасибо руководству и коллективу завода «НЭВЗ-Союз» за то, что бережно сохранили ДК «Энергия» и мы совместными усилиями смогли превратить это здание в новую базу для нашего театрального института. Выиграли, конечно, все. В первую очередь я рад за студентов и преподавателей нашего вуза. Думаю, что и жители района уже почувствовали оживление культурной жизни. И, конечно же, коллектив НЭВЗа будет постоянным другом и партнером нашего института», – цитирует Андрея Травникова пресс-служба правительства Новосибирской области.

Возможность появления новых специальностей и специализаций в институте – одна из перспектив, которые открылись перед вузом с появлением собственного здания. В 2022 – это специализации «Режиссёр тетра кукол», «Режиссёр музыкального театра» (высшее образование); в 2022-2023 – специальность «Звукорежиссура», специальность «Продюсер исполнительских искусств»; в 2023-2024 ассистентура-стажировка по специальностям «Режиссура театра», «Актёрское искусство», «Сценическая речь». Среди перспектив развития института, открывшихся с приобретением нового здания, – создание Центра развития сибирской (новосибирской) режиссёрской школы: экспериментальной сцены для молодых профессиональных режиссёров, режиссёрской лаборатории.

И это лишь небольшая часть плюсов, которые институт получил вместе с новым зданием. Фактически создан и развивается театрально-концертный центр Заельцовского района.

«Помимо перспектив для театрального института, здание открывает и перспективы социально-культурные. Ни для кого не секрет, что большая часть наших театров, концертных, филармонических залов, музеев, расположены на достаточно близком расстоянии от центра Новосибирска. Мы создаем настоящий культурный центр Заельцовского района. У жителей появилась возможность в пешей доступности от дома видеть высокопрофессиональное искусство. И это не только спектакли, но и концерты, например, совместные с Новосибирской консерваторией», – отметил ректор НГТИ Василий Кузин.

В новом здании института – множество залов, нужных вузу подсобных и технических помещений, большой зал на 320 зрительских мест – без учета балкона – с великолепной живой акустикой. Здесь превосходно звучат и слова, и музыка, рассказывает ректор.

Кроме того, в НГТИ создана база для качественного проведения всероссийских творческих конкурсов и фестивалей: конкурс исполнителей художественного слова «Новониколаевск – Новосибирск» (проводится более десяти лет); новых конкурсных проектов – конкурс по биомеханике, посвященный В.Э. Мейерхольду; конкурс режиссерских работ «Гости из будущего»; фестиваль дипломных спектаклей театральных высших учебных заведений «Первая сцена».

Получив новые площади, институт освободил помещение на цокольном этаже в ДК имени Октябрьской революции. Сейчас там работает молодёжный драматический театр «Первый театр», а НГТИ, отказавшись от аренды офисных помещений, смог сэкономить 4 млн рублей в год.

Премьера балета «Тщетная предосторожность» с участием Николая Цискаридзе в Новосибирском театре оперы и балета 11 и 12 февраля взяла лавры пока что самого ожидавшегося театрального события 2022 года в регионе.