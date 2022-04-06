В боях на Украине погиб ещё один житель Новосибирской области

Офицер из Бердска Новосибирской области погиб во время военной спецоперации на Украине. В прошлом году он окончил военное училище.

В боевых действиях на Украине погиб лейтенант Семён Прощалыгин, отправившийся на спецоперацию из Бердска Новосибирской области, сообщили в муниципалитете 6 апреля.

Как отмечает пресс-служба городской администрации, после окончания школы Семён Прощалыгин отправился на срочную военную службу. После её прохождения он поступил в Новосибирское высшее военное командное училище (НВВКУ), которое окончил в 2021 году.

«От имени жителей Бердска выражаем искренние слова соболезнования близким и родным. Мы скорбим вместе с вами и всегда будем чтить подвиг российских воинов — защитников мира и будущего», — говорится в сообщении мэрии Бердска.

Напомним, что сейчас известно о 14 военнослужащих из Новосибирской области, погибших в ходе спецоперации на Украине. Ранее также сообщалось о том, что судебные приставы в Новосибирской области приостанавливают взыскание долгов в жителей региона, участвующих в боевых действиях.