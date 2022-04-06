Администрации в сибирском регионе вновь пригрозили взрывом

В среду, 6 апреля, прошла эвакуация сотрудников и посетителей мэрии Томска. В городскую администрацию поступило сообщение об угрозе минирования.

Об эвакуации мэрии Томска сообщил канал муниципалитета в Telegram.

По данным городской администрации, на месте работали сотрудники Росгвардии и кинологи, однако взрывного устройства они не обнаружили.

«Сотрудники администрации Томска вернулись на свои рабочие места. Мэрия работает в штатном режиме», — сообщили позднее на Telegram-канале мэрии.

Напомним, в конце марта прошлого года сообщение о взрывном устройстве поступило в мэрию Новосибирска, здание эвакуировали. Администрацию города также «минировали» в 2019 году. Также в начале 2022 года после ложного сообщения о подготовке терракта прошла эвакуация в здании правительства Красноярского края.